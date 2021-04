Guinée: La Belgique envoie une aide d'urgence contre le Covid-19 à la Guinée via B-FAST

communiqué de presse

Bruxelles — Aujourd'hui, 760 000 masques sont envoyés à Conakry via le mécanisme d'aide d'urgence B-FAST. C'est la réponse de la Belgique à la demande d'aide que la Guinée a soumise au mécanisme européen de protection civile (UCPM) dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Comme le reste du monde, la Guinée a été frappée par la pandémie. Toutefois, la situation sanitaire est encore compliquée par une épidémie de rougeole, une épidémie de fièvre jaune et, récemment, par de nouvelles infections par le virus Ebola, qui, ensemble, exercent une pression énorme sur les installations médicales. La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec la population guinéenne, qui subit des conditions difficiles.

Via le SPF Santé, notre pays a fait don de 600 000 masques chirurgicaux et de 160 000 KN95. Pour info: La Belgique possède 10,2 millions de FFP2/KN95 et 147,9 millions de masques chirurgicaux. Le SPF Affaires étrangères, en collaboration avec un partenaire privé, assure le transport des masques par vol charter vers la capitale guinéenne Conakry. B-Fast peut compter sur une subvention partielle de l'Union européenne pour les frais de transport.

Le SPF Affaires étrangères et Coopération au Développement coordonne cette mission B-FAST, un mécanisme auquel le cabinet du Premier ministre est associée ainsi que le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Bosa pour le soutien logistique et administratif. Pour plus d'informations sur le mécanisme B-FAST : B-FAST.

SOURCE Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Belgique