Tunisie: EST - Une autre victoire en point de mire

L'antichambre de l'Espérance est bien fournie, au point d'accorder un repos massif aux cadres de l'équipe deux matches sur trois. Ce sera le cas cet après-midi face à la JSK à Radès.

Tout à l'heure, l'Espérance recevra la JSKairouanaise à Radès dans le cadre de l'un de ses trois matches en retard.

Un match qui n'a rien de motivant pour les Aghlabides dont on regrette la relégation en Ligue 2, depuis quelque temps déjà, mais qui doit absolument se terminer sur une victoire des «Sang et Or». Ces derniers sont logiquement champions pour la cinquième fois de suite, mais mathématiquement, ils sont tenus d'aller chercher les neuf points manquants à leur consécration officielle.

Et malheureusement pour les visiteurs, l'Espérance fera tout pour glaner les trois points de la victoire à leurs dépens pour poursuivre la réalisation de son objectif. Bien sûr, nous serons encore une fois devant une nouvelle preuve du sérieux, du réalisme et du professionnalisme de la part de l'Espérance qui n'a nullement l'intention de lâcher quoi que ce soit.

Place aux doublures

Cette rencontre sera, comme bon nombre de ses précédentes, une occasion de passer en revue l'effectif de Mouîne Chaâbani en permettant aux cadres de recharger leurs accus par un repos mérité tout en offrant aux réservistes l'opportunité de s'illustrer. C'est ainsi qu'on pourrait revoir à l'œuvre Sameh Derbali, par exemple, qui n'a pas joué depuis la saison dernière. La raison, tout le monde la connaît : l'enrôlement de Hamdi Nagguez. De son côté, Ghaïlane Chaâlali qui, lui aussi, est éclipsé par la révélation de Mohamed Ali Ben Romdhane, sera titularisé aujourd'hui. Chaâlali reste quand même un joueur pétri de qualités techniques et physiques qui le prédestinaient à une grande carrière, mais depuis son retour au Parc B, après une brève expérience en Turquie, il n'a pas encore retrouvé sa verve.

Pour lui, il faudra cravacher très dur pour pouvoir remonter la pente raide qui s'est dressée devant lui en raison de la concurrence devenue impitoyable.

Il en sera, d'ailleurs, de même pour Farouk Ben Mustapha qui prendra la place de Moez Ben Chérifia tout à l'heure. Les choses seront beaucoup plus compliquées pour le keeper numéro un de l'équipe nationale car il faudra beaucoup de temps et de mérite pour regagner la confiance de l'exigeant public «sang et or». Ses bourdes monumentales à répétition et le retour en force de Moez Ben Chérifia risqueraient de prolonger son combat. Cette situation est beaucoup plus compliquée pour un gardien de but que pour un joueur de champ. C'est cela le hic! A ce propos, on aimerait bien voir le timonier de l'Espérance donner une chance au jeune Sedki Debchi (21 ans) qui ne mérite pas de moisir éternellement sur le banc de touche comme troisième gardien. Un troisième gardien très inactif !

Possible retour de Chetti

Un autre joueur fera sa réapparition parmi l'équipe rentrante. Il s'agit de l'Algérien Elyès Chetti, absent depuis un mois environ. Mais ce latéral, qui a bien rempli la place d'Aymen Ben Mohamed, n'est pas à l'abri de la concurrence.

En effet, à chaque fois que Chetti s'absente, Mohamed Amine Ben Hmida le remplace sans encombre. Au début, c'était en s'acquittant parfaitement de sa tâche sur le plan défensif, sans un soutien notable à l'attaque. Mais lors de ses dernières sorties, Ben Hmida a démontré qu'il sait être d'un apport généreux pour ses coéquipiers de l'attaque.