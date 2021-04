Tunisie: JSK - Plus rien à perdre

Les Aghlabides doivent trouver un rebond pour mieux aborder la prochaine saison.

La tornade continue de plus belle, attisée cette fois-ci par la grève des joueurs au début de la semaine écoulée pour exiger leurs arriérés, balançant ainsi la JSK dans l'incertitude et noyant toute une région dans la tristesse et l'inquiétude. L'absence des responsables pour apaiser la grogne des joueurs a provoqué la colère de la plupart des fans. Ces derniers sont persuadés que le club n'a pas encore ménagé la maison pour se préparer la prochaine saison en Ligue 2. Donc, la rencontre de cet après-midi face aux « Sang et Or » ne fera pas l'exception, notamment que l'adversaire est en forme et nullement disposé à faire des cadeaux. Les supporters sont également conscients que l'indiscipline des co-équipiers de Ragoubi est expliquée par la tolérance parfois exagérée de la part des dirigeants, qui n'ont pas bougé pour redonner confiance au groupe. Bref, les Aghlabides, s'ils sont arrivés là, ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Chriti aux commandes

La Chabiba a connu une instabilité du staff technique cette saison. Chaque technicien affiche son incapacité de changer la situation de l'équipe, vu la modestie des moyens et l'absence de solutions. Après le départ de Mokdad Dhahri, c'est Lassâad Chriti qui sera à la tête de l'équipe séniors. Le nouveau technicien reste convaincu que la situation est tellement compromise que l'équipe n'a plus rien à perdre mais plutôt tout à gagner. N'ayant plus le choix, il va opter, probablement, pour de jeunes talents qui ont fait leur apparition cette saison. Les deux fers de lance, Ragoubi et Bouguerra, sont appelés à soigner leur efficacité et à concrétiser les opportunités qui pourraient se présenter. Knaissi, Jammali, Métiri, Ghabi, Naffati et Hleli seront les cartes du coach pour montrer un rendement respectable.

Haddad probable

Maher Haddad était le recrutement le plus apprécié vu le talent du joueur et le besoin pressant de l'équipe d'un régisseur. Malheureusement, ses efforts ne furent pas bien exploités, faute d'un attaquant racé, capable de concrétiser les opportunités face aux gardiens adverses. Il a été absent au cours de la dernière rencontre à cause de sa blessure. Complètement rétabli, il a repris cette semaine les entraînements et sera probablement aligné face à l'EST.