Tunisie: Jeûner, pour le bien du corps et de l'esprit

Le jeûne constitue un pilier fondamental dans la religion musulmane ainsi que dans d'autres religions. Il représente aussi un facteur favorable à la régénérescence de l'organisme. De ce fait, les vertus du jeûne sont reconnues par la majorité des cultures, preuves scientifiques à l'appui.

En effet, se priver de nourriture et d'eau dès l'aube et jusqu'au coucher du soleil procure à l'appareil digestif ainsi qu'aux trois organes-filtres, à savoir le pancréas, le foie et les reins, un temps de pause amplement mérité. Cette privation a ceci de bon qu'elle agit en détoxiquant l'organisme en octroyant aux organes le temps de se délester aussi bien des toxines que des graisses. Cette pause renouvelée au quotidien, un mois durant, procure au corps et à l'esprit un bien-être certain dans la mesure où elle favorise sommeil et sérénité.

Adieu l'insomnie !

Il n'y a aucun doute : le jeûne apporte au corps humain le repos dont il a besoin pour mieux se détendre. D'ailleurs, suite à une étude réalisée sur 15 personnes âgées entre 19 et 59 ans et portant sur l'effet du jeûne sur la qualité du sommeil, il a été démontré que ces sujets ont vu réduire sensiblement le nombre de leurs réveils durant la nuit. Aussi, le jeûne peut-il être l'une des solutions non-médicamenteuses contre l'insomnie.

Par ailleurs, se priver de nourriture à temps partiel pour une durée bien déterminée serait nettement bénéfique contre l'obésité morbide. Et pour preuve : suite à une étude réalisée sur un échantillon représentatif de 207 personnes sujettes à l'obésité morbide, et soumises au jeûne pour une durée de deux mois, les patients ont perdu en moyenne 28 kilos au bout de 47 jours. Cela dit, il convient, pour préserver le poids santé, de modifier son hygiène de vie, une fois la cure du jeûne terminée et opter pour une alimentation riche en fibres, pauvre en sucre et en gras tout comme il convient de s'adonner à une activité physique régulière.

Une solution contre les douleurs chroniques

Encore faut-il souligner que les vertus du jeûne ne se limitent point à ces points. Le jeûne peut être intégré à un traitement bien déterminé contre bon nombre de maladies. C'est le cas, à titre indicatif, des maladies caractérisées par des douleurs chroniques, notamment l'arthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies pulmonaires, la migraine et autres. Suite à une étude réalisée en 2005 et qui a consisté en l'intégration du jeûne dans le traitement du syndrome des douleurs chroniques, il a été montré que les patients ont déclaré avoir moins de douleurs sans pour autant endurer le moindre effet secondaire lié au jeûne. D'un autre côté, le jeûne rompu par une alimentation végétarienne contribuerait à la régulation de la pression artérielle et, par conséquent, au traitement de l'hypertension artérielle.

Le jeûne constitue la meilleure solution dans le traitement de la pancréatite aiguë, étant donné qu'il agit en réduisant nettement les spasmes et l'intolérance gastrique du patient. Un essai clinique a démontré, d'ailleurs, que le jeûne, à lui seul, procure de meilleurs résultats que la succion naso-gastrique.

Cela dit, l'avis du médecin est crucial avant de jeûner surtout pour les personnes souffrant de problèmes de santé (maladies chroniques, carences, etc.) ou encore celles soumises à des traitements médicamenteux.