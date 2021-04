Maroc: Le pays sous le leadership de SM le Roi a toujours été un fort soutien au Liban (journaliste libanais)

Beyrouth — Le Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI a toujours été un fort soutien au Liban dans les périodes difficiles que traverse le pays, a affirmé, dimanche, le président de l'ordre de la presse libanaise, Aouni Kaaki, notant que le don royal à l'armée et au peuple libanais est l'illustration éloquente de ce soutien.

M. Kaaki, également directeur général de la maison d'édition Achark et rédacteur en chef du journal +Achark+ et du Magazine +Nadine+, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que jour après jour et à chaque occasion, le Maroc se distingue par rapport aux autres pays et prend des initiatives pour soutenir le Liban dans cette conjoncture difficile qu'il traverse, notant que le Maroc a toujours soutenu le Liban dans toutes les étapes.

SM le Roi a toujours veillé à adopter une démarche diplomatique solidaire et efficiente à l'égard des pays arabes et islamiques qui traversent des périodes difficiles, a-t-il poursuivi, faisant part de ses remerciements au Maroc et à SM le Roi pour leur soutien au peuple libanais tout au long de cette période difficile.

M. Kaaki a souligné que cette démarche n'est pas étrange à SM le Roi, connu, dans les situations difficiles, pour Ses initiatives louables et Sa générosité à l'égard des pays arabes, islamiques et amis.

A cet égard, il a rappelé l'hôpital militaire de campagne déployé par les forces armées royales suite à l'explosion du port de Beyrouth survenue en août dernier, mettant en avant la contribution de cet hôpital à panser les blessures des Libanais et des étrangers d'autant que la structure de santé du pays faisait face à une forte pression en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus.

Et de rappeler les liens forts et solides liant le Maroc au Liban, qui reflètent, selon lui, une affection particulière et constituent une source de fierté et un modèle de coopération fraternelle.