Maroc: Les initiatives proactives de S.M le Roi hautement saluées par le Souverain de l'Ordre de Malte

Les initiatives et œuvres anticipatives et salutaires de SM le Roi Mohammed VI aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, ainsi que le leadership du Souverain au service de la paix et de la diffusion des valeurs de modération et de juste milieu ont été hautement saluées par le Souverain de l'Ordre de Malte, S.E. Fra' Marco Luzzago, à l'occasion de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadrice du Maroc près le Saint Siège et l'Ordre de Malte, Rajae Naji Mekkaoui.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et intérieures et le conseiller diplomatique de l'Ordre de Malte, le Souverain Fra' Marco Luzzago s'est félicité de l'excellence des relations liant le Royaume du Maroc et l'Ordre Souverain de Malte et sa ferme volonté de les raffermir davantage et de renforcer la coopération dans les différents domaines d'intérêt commun, tels que le dialogue interculturel, la lutte contre la précarité, l'aide apportée aux vulnérables et aux immigrés.

A cet égard, Rajae Naji Mekkaoui a mis l'accent sur les valeurs et la culture du vivre ensemble, de liberté de culte et de convivialité, comme choix constants du Royaume durant ses 12 siècles d'existence.

«Ainsi, grâce à sa stabilité, à son ouverture, à son hospitalité, mais surtout grâce à l'institution de la Commanderie des croyants, le Royaume a toujours été un abri pour les opprimés et les refoulés», a-t-elle souligné. Le Souverain Fra' Marco Luzzago n'a pas manqué à cette occasion de saluer la politique migratoire et la régulation de la situation de dizaines de milliers de migrants irréguliers au Maroc, initiée par SM le Roi.

Le Souverain de l'Ordre de Malte a hautement salué la gestion sage et proactive, sous l'impulsion de S.M le Roi, de la pandémie du nouveau coronavirus, avec la création de Fonds spéciaux afin d'en limiter les conséquences au niveau social et économique, outre l'élargissement de la campagne de vaccination, gratuitement et sans distinction aucune entre nationaux et étrangers.