Madagascar: Abel Anicet Andrianantenaina - « Laissez le coach terminer son contrat et on verra après »

Abel Anicet a hâte de retrouver ses camarades au sein des Barea.

Après la non qualification des Barea à la CAN 2021 au Cameroun au mois de janvier 2022, les réactions fusent de toutes parts. Joueur emblématique et capitaine des Barea, Abel Anicet Andrianantenaina a accepté de nous livrer son point de vue par rapport au groupe, à ses résultats, ses relations avec les joueurs, le coach et surtout les échéances à venir. Interview

Cela fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu. Qu'en est-il de votre situation ?

« Je suis en bonne santé, c'est déjà une bonne chose. Nous menons toujours en tête du championnat bulgare et il nous reste 7 matches à disputer. Notre équipe vise le dixième titre d'affilée et nous sommes sur la bonne voie. Nous avons perdu en demi-finale de la Coupe de Bulgarie où je suis sorti à la 27mn du jeu à cause d'une douleur à l'adducteur ».

Vous avez manqué les quatre dernières rencontres des Barea comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Est-ce que vous vous attendiez à cette élimination ?

« J'ai tenté par tous les moyens d'honorer les deux dernières rencontres face à l'Ethiopie et le Niger mais mon club ne m'a pas libéré car nous avons des échéances à préparer. J'aurais pu rejoindre Rayan pour rallier Tamatave pour le match contre le Niger, mais, ça a été annulé au dernier moment, car, j'aurais dû faire une quatorzaine de retour en Bulgarie et mon club a finalement fait machine arrière. Je ne m'attendais pas du tout à cette non-qualification et je suis de tout cœur avec le peuple malgache. C'est dur et la déception est immense, mais, il faut accepter que la prochaine CAN ne soit pas faite pour nous ».

Votre absence a-t-elle un lien avec le coach ? Qu'en est-il de votre relation avec Dupuis ?

« Dupuis et moi avons de très bons rapports et de temps en temps nous sommes en contact. Je n'ai pas de problème avec le coach et je pense qu'il n'a pas de problème avec moi non plus (rire). Sans lui je ne serais pas revenu en sélection. Quand il y a des choses qui ne vont pas bien ou le contraire, on se parle directement, joueurs, coach et tout le staff. Il y a une relation de confiance qui s'est installée ».

Lors des deux derniers matches, de nombreux joueurs locaux ont été appelés au sein de la sélection, comment trouvez-vous leur niveau ?

« Les jeunes joueurs ont du talent et ils jouent bien. Tout le monde était surpris de la performance du défenseur central Berajo, moi y compris. Tsito aussi a montré de belles choses sur le terrain. Nous devons faire confiance aux joueurs locaux et leur donner plus de temps de jeu. Il faut les intégrer de temps en temps avec le groupe car c'est la relève de l'équipe.»

Il y a des rumeurs qui circulent actuellement sur le limogeage du coach. Qu'en pensez-vous en tant que capitaine ?

« Oui, j'ai vu les rumeurs et les publications circuler sur les réseaux-sociaux. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour ce type d'agissements. Nous avons des échéances à préparer dans un mois et demi comptant pour les éliminatoires du mondial 2022 et changer de coach en si peu de temps complique les choses. En plus, Nicolas Dupuis connaît les qualités des joueurs. Avec un nouveau coach, il faut repartir à zéro. Oui, les résultats aux éliminatoires de la CAN 2021 ne correspondent pas aux attentes de tout le monde, mais, il y a aussi de belles performances depuis qu'il est à la tête des Barea. En plus, il est sous contrat jusqu'au mois de novembre 2023. Il faut qu'il reste jusqu'à la fin de son contrat et on verra après. Mais il faut aussi prendre des leçons de cette élimination. Nous espérons aussi que le groupe sera au grand complet au mois de juin. Nos prochains objectifs sont les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et surtout l'ambition est la CAN 2023 ».

D'après vous, quelles sont les qualités du groupe et les choses à améliorer pour les prochaines échéances internationales ?

« Par rapport à avant, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, l'équipe est digne d'une sélection nationale avec des équipements et matériels adéquats, et le retour de la discipline. L'organisation générale a complètement changé depuis l'arrivée de Nicolas Dupuis. La solidarité et la combativité nous ont permis de nous qualifier pour la CAN 2019 et d'avoir ces résultats. Les qualités du groupe ? Je peux dire que nous sommes une famille, l'esprit de camaraderie et de fraternité règne au sein du groupe, que ce soit entre les joueurs titulaires ou les remplaçants. Il n'y a aucune animosité ni jalousie entre les joueurs. Mais, il y a toujours des choses à améliorer car on vise le professionnel et le haut-niveau. Les attaquants de pointe manquent au sein de l'effectif et c'est ce qui nous a fait défaut lors des quatre derniers matches. Notre problème c'est au niveau du marquage du but pour ne parler que lors des quatre dernières rencontres où nous avons juste inscrit seulement deux buts. Beaucoup de travail doit être fait sur ce point. Et aussi le point important pour tout footballeur est la rage de vaincre et la combativité. J'ai constaté surtout que lors des deux derniers matches, la combativité n'était pas très au rendez-vous. Et là, il faut un esprit combatif pour réussir et il faut le rallumer au sein du groupe ».

Y a t-il un message que vous aimeriez faire passer ?

« Nous, joueurs des Barea, sommes prêts à vous faire revivre les émotions et les bons moments. Nous vous promettons de vous donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et de la CAN 2023 ».