Mauritanie: Radio Mauritanie - Inauguration du siège de la station radiophonique en charge de la diversité

Nouakchott — Le siège de la station radiophonique en charge de la diversité culturelle et de l'enseignement scolaire au sein de la Radio de Mauritanie(RM), a été inauguré, samedi soir à Nouakchott, par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Lemrabott Ould Bennahi.

Le ministre avait à ses côtés ses collègues des Finances et des Affaires islamiques et des l'Enseignement originel, MM. Mohamed Lemine Ould Dhehbi et Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb.

Il a, également, supervisé le lancement des ateliers du conseil de la « Foutouwa », qui signifie en arabe la richesse et la diversité des connaissances culturelles.

Après l'inauguration, la délégation ministérielle a fait le tour du siège, et visité la mosquée de la radio du Coran et les studios des stations radiophoniques de la diversité culturelle et de l'éducation sanitaire ainsi que des unités de production.

Au cours de ces différentes étapes, la délégation ministérielle a suivi des explications du directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, sur le travail exercé au niveau des différents ateliers de la RM.

Une pièce théâtrale produite par la station radiophonique de la diversité culturelle, et des poèmes ont été présentés, également, aux hôtes de la RM.

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement a déclaré que l'inauguration s'inscrit dans le cadre du renforcement du service public et de la concrétisation des grandes orientations de la réforme audiovisuelle, conformément aux instructions du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a ajouté que les ateliers de la station vont entamer leurs missions dans un environnement professionnel qui permet à la radio d'être au service du patrimoine et de la productivité culturelle.

M. Bennahi a félicité, pour l'occasion, la RM pour le renforcement de ses capacités dans les domaines des ateliers de production et de la diffusion numérique.

« Je vous invite à intensifier les efforts aux plans de l'éducation sanitaire, de l'animation religieuse, de l'ouverture sur le public et de la formation des communicateurs spécialisés dans les différents domaines », a-t-il ajouté.

Le ministre a, enfin, appelé la radio à ouvrir ses programmes de façon permanente devant le public des Oulémas, des auditeurs, des personnels sanitaires et des sommités artistiques et culturelles.

La station radiophonique en charge de la diversité culturelle et de l'enseignement scolaire avait débuté ses émissions à l'occasion de la célébration du 60è anniversaire de l'indépendance nationale.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'un conseiller à la Présidence de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et des directeurs généraux de l'Agence Mauritanienne d'Information et de la Télévision de Mauritanie ainsi que de plusieurs personnalités intervenant dans le domaine culturel.