Afrique: Au Mozambique, Horácio Gonçalves prend les rênes des Mambas

La Fédération mozambicaine de football a présenté vendredi 16 avril 2021 l'entraîneur portugais Horácio Gonçalves comme nouvel entraîneur de l'équipe nationale «Les Mambas» et ce, jusqu'en décembre 2023.

Gonçalves succède à un autre entraîneur portugais, Luís Gonçalves, qui est hors de combat depuis deux mois.

Horácio Gonçalves (58 ans) était à la date de son embauche l'entraîneur de Costa do Sol, club avec lequel il a remporté la ligue et la coupe au Mozambique.

Horácio Gonçalves sera assisté par Victor Matine, Adilson Sataca et l'entraîneur des gardiens Helder Cossa.

Sa mission, telle que déclarée par la Fédération mozambicaine de football, sera de qualifier les Mambas pour le Championnat d'Afrique des Nations Total 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations Total 2023, de produire une meilleure image dans le tournoi COSAFA et de restructurer le football national, notamment en donnant des cours aux entraîneurs nationaux.

Feizal Sidat, le président de la fédération du Mozambique, a remercié Costa do Sol d'avoir laissé partir son entraîneur, ajoutant qu'il y avait beaucoup de noms sur la table, Horácio Gonçalves étant le plus consensuel car il présente le profil adéquat pour diriger les Mambas.

Lors de sa présentation, Horácio Gonçalves a déclaré: «Je reconnais que c'est un grand défi et je suis prêt à faire de mon mieux. C'est un projet ambitieux et je compte sur toutes les parties prenantes pour le réaliser ensemble. Je remercie Costa do Sol qui a accepté que je prenne un nouveau projet. »

À la même occasion, la Fédération mozambicaine de football a présenté Faruk Ismail Gulamo, en tant que nouvel entraîneur national de futsal dans le but de qualifier le pays pour la Coupe d'Afrique des Nations de futsal et la Coupe du monde de futsal, en plus de mener des actions concrètes à travers le pays pour développer le sport.

"Nous allons élaborer un programme de travail en vue d'atteindre les objectifs fixés, sachant qu'à ce moment il n'y a pas de compétition. Dans cinq mois, nous aurons ici le tournoi COSAFA et nous ferons de notre mieux pour atteindre les résultats espérés », a déclaré Gulamo.