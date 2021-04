Cote d'Ivoire: Transformation structurelle du marché financier et régional - Les acteurs du système financier examinent l'étude sur la réforme du secteur

Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf) a organisé, du 13 au 15 avril au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, un atelier de validation des conclusions de l'étude portant sur la réforme et la transformation structurelle du marché financier régional.

Cette rencontre de trois jours qui a réuni des partenaires techniques et financiers, des présidents et directeurs généraux et d'intervenants agréés du marché financier régional, vise à examiner les conclusions de l'étude sur la revue générale des textes de base du Marché financier régional de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa).

L'étude a été financée par la Banque africaine de développement (Bad) dans le cadre de la première phase du Projet d'appui au développement du marché financier régional (Padmafir).

A la cérémonie de clôture, le président du Crepmf, Mamadou Ndiaye, a souligné que la transformation structurelle du marché financier régional (Mfr) a été engagée à travers le Plan stratégique 2014-2021. Elle émane aussi et surtout de la volonté politique des autorités de l'Umoa qui ont adopté, le 24 mars 2016, une série de mesures de réformes volontaristes pour accélérer son développement.

« Ces réformes visent à améliorer l'attractivité du marché par son approfondissement, la diversification des instruments et des acteurs, le renforcement de la protection des épargnants ainsi que la coopération avec les autres régulateurs et les partenaires techniques et financiers. Elles recherchent également l'amélioration de la gouvernance générale du Mfr et singulièrement celle de l'Autorité du marché », a expliqué le président Mamadou Ndiaye qui a souhaité que les conclusions de cette étude permettent de faire du marché, « une place attractive et sécurisée pour le financement durable des économies de l'Union ».

Auparavant, le secrétaire général du Crepmf, Ripert Bossoukpe, a rappelé que le Crempf et la Bad ont conclu, le 8 février 2018, l'Accord de financement qui a permis la mise en œuvre d'actions structurantes dont la prise en charge de douze Pme des deux premières cohortes du programme Brvm Élite Lounge, la revue générale des textes de base du Marché financier régional.