Cote d'Ivoire: Syndicalisme/Enseignement technique professionnel - La Fetep-Ci invitée à préserver la cohésion et la paix

Le 3e congrès de la Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire (Fetep-Ci) ouvert le vendredi 16 avril, a refermé ses portes le samedi 17 avril 2021.

Au sortir dudit congrès, Bagnon Eric dit Gnamakala est désigné le nouveau secrétaire général de cette fédération. Il devient ainsi le 7e secrétaire général. Il succède à Assalé Auguste Denis.

Seul candidat, il a été élu à l'unanimité par les membres présents, soit 99% des voix exprimées.

La rencontre s'est tenue au Musée des civilisations d'Abidjan-Plateau, le samedi 17 avril 2021. C'était en présence de Rabet Franck, officier des eaux et forêts, 1er secrétaire général de la Fetep-Ci, président de la cérémonie ; ainsi que d'anciens membres.

A l'occasion, Assalé Auguste, le secrétaire général sortant, a rappelé l'enjeu de la rencontre. Selon lui, il s'agit du renouvellement des instances et du toilettage des textes. Il a félicité son successeur tout en l'encourageant dans sa nouvelle mission.

Dans la même veine, M. Rabet Franck a prodigué de sages conseils à ses filleuls. « On ne vient pas au syndicalisme pour la violence ni pour la division et affaiblir l'autre mais pour le travail, l'étude et l'intérêt de tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous encourager à cultiver l'esprit de dialogue, de cohésion et surtout de paix pour le bonheur de tous et pour le rayonnement de l'école ivoirienne », a-t-il conseillé.

Au nom de ses camarades, le secrétaire général nouvellement élu a tenu à remercier ses pairs. Il promet d'assumer ce responsabilité avec abnégation et détermination en gardant l'esprit d'équipe, de cohésion et de paix pour le bonheur des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire.

Il faut rappeler que le 3e congrès a eu pour thème : « Fetep-Ci face à la crise sanitaire du Covid-19 : quelle contribution ? »