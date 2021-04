Algérie: Lyon - Ce que Islam Slimani doit corriger pour améliorer son jeu selon Rudi Garcia

En l'absence de Tino Kadewere, Islam Slimani sera probablement titulaire ce dimanche soir avec l'Olympique Lyonnais contre le FC Nantes à l'occasion de la 33è journée de Ligue 1.

Mais sur le terrain, l'attaquant algérien va devoir tenir compte des observations et remarques de son entraîneur, Rudi Garcia.

En conférence de presse, le coach des Gones a évoqué les qualités de Slimani qu'il décrit comme un joueur intéressant. Toutefois, il a également relevé les défauts du Fennec.

« Il mérite de marquer un but, a glissé l'entraîneur lyonnais en conférence de presse. Je lui ai dit que c'était pour bientôt. C'est toujours important de défendre à 11. C'est toujours la consigne, peu importe l'attaquant. Tout le monde doit travailler et Islam le fait naturellement. Son jeu de tête est aussi intéressant. Il apporte des choses différentes. On a plus de solutions sur les centres. Sa capacité à être collectif est intéressante. A lui de faire les bons choix et de finir quand il doit le faire. Il aime faire briller les autres. C'est un garçon très bon dans le jeu combiné offensif. Des fois, il décroche trop. Il doit aussi prendre les espaces pour être capable d'étirer le bloc adverse. Memphis (Depay) et Slimani sont très complémentaires », a dit Rudi Garcia.

4è de Ligue 1 avec 64 points, l'Olympique Lyonnais a été dépassé par Monaco, désormais troisième avec 1 point de plus. Les Gones doivent gagner pour retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions.