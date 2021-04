Cote d'Ivoire: Santé Publique/ Premier test du ministre Pierre Dimba - Voici ce que lui demandent les syndicats de la santé

Arracher la signature des décrets et la satisfaction des doléances majeures par la pression sociale, la grève". C'est le mandat donné par les syndicats de la santé, réunis au sein de la faîtière dénommée Coordination des syndicats du secteur de la Santé au Directoire de la Coordisanté.

C'était le samedi 17 Avril dernier, au cours d'une assemblée générale tenue à l'Institut national de la santé publique sis à Adjamé. Au cours de cette Assemblée générale, personnels soignants, personnels administratifs et agents contractuels de la santé, ont adopté plusieurs résolutions à l'attention du nouveau ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimba. Cette résolution comporte une plateforme de revendications syndicales, ainsi qu'une série d'interpellations sur des dossiers essentiels "dont la satisfaction contribuera à l'apaisement du front social et la performance du système sanitaire national", a fait savoir Boko Kouaho, porte-parole de la Coordisanté.

Dans le document final, l'assemblée générale a dressé une plateforme revendicative dans laquelle l'ensemble des personnels de santé réclame au gouvernement la signature des Projets de décrets soumis au Gouvernement par le ministre chargé de la Santé, notamment le projet de décret modifiant et complétant le décret n°2008-03 du 04 janvier 2008, portant régime indemnitaire particulier des cadres supérieurs de la santé et des personnels des emplois techniques de la santé; le projet de décret octroyant une prime trimestrielle d'incitation aux fonctionnaires et agents de l'Etat, en activité au Ministère en charge de la Santé. Ainsi que le projet de décret instituant une prime de garde et d'astreinte en faveur des fonctionnaires et agents d'Etat, en activité au Ministère en charge de la santé.

Le paiement intégral et diligent de tous les mois d'arriérés de la prime COVID-19, aux personnels de santé omis en 2020. Il s'agit des personnels soignants et administratifs affectés en 2019-2020; du personnel soignants détachés dans les autres ministères et institutions de l'État. Les agents contractuels des établissements hospitaliers publics. L'assemblée générale demande en outre l'examen diligent des Projets de lois et de décrets soumis au Gouvernement par le Ministre chargé de la Santé, notamment. Il s'agit du projet de Loi portant Ordre National des Infirmiers et Infirmières de Côte d'Ivoire. Le projet de décret portant nouveau Statut de l'Institut National de Formation des Agents de la Santé (INFAS).

En plus de ces revendications touchant à la coopération, les personnels de santé ont un certain nombre de dossier jugés essentiels pour la performance du système sanitaire. L'Assemblée Générale interpelle Monsieur le Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique, et de la Couverture Maladie Universelle, sur les dossiers essentiels, dont le traitement dans un plan opérationnel d'urgence, pourrait contribuer durablement à la performance du système sanitaire. Au nombre de ces dossiers, il a celui relatif aux Ressources humaines de la Santé.

A ce niveau, la Coordisanté demande au ministre Pierre Demba de prendre la décision du recrutement officiel des Médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes spécialistes, en application du décret n°1141 du 23 décembre 2016. De prendre la décision d'intégration des Aides-soignants restants dans l'emploi d'Auxiliaire de santé, conformément au procès-verbal d'accord du 03 aout 2018, signé entre le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et la Coordisanté, en son point relatif au concours d'accès au nouvel emploi des Auxiliaires de Santé. Prendre la décision de création et d'installation de laboratoires de prothèse dentaire dans tous les EPH. Prendre la décision de règlement définitif du statut ambigu des Agents contractuels de la santé, à travers un plan d'intégration progressif à la Fonction Publique...Relativement à la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle( CMU), la Coordisanté demande l'élaboration et l'application d'un plan opérationnel de mise en œuvre efficace des prestations de la CMU.

REVISER LES DISPOSITIONS DE L'ARRIMAGE CMU / MUGEFCI;

Ouvrir des postes de CMU dans tous les Hôpitaux publics. Reconvertir les agents contractuels de la santé en agents CMU dans les postes de CMU des établissements publics hospitaliers (EPH)....

Tels sont les chantiers sur lesquels les personnels de santé attendent le nouveau ministre. Et pour la résolution de cette plateforme revendicative, les syndicats de santé vont déposer un préavis de grève sur la table du ministre Pierre Demba. Quelques-unes de ces revendications, faut-il le rappeler, avaient été déjà posées sur la table du ministre Aka Aouélé mais elles sont restées sans suite en dépit des nombreuses promesses.