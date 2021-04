Cote d'Ivoire: Yamoussoukro/Ramadan 2021 - Souleymane Diarrassouba donne 50 tonnes de vivres à la communauté musulmane

À la tête d'une délégation, composée d'élus Rhdp du district de Yamoussoukro, le sénateur Kouamé Loukou Léon a, au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, remis le samedi 17 avril 2021 à la grande mosquée de la paix de Yamoussoukro, un don de vivres à la communauté musulmane de la capitale politique, pour la soutenir dans le cadre du Ramadan.

Destiné à toutes les communautés musulmanes de Yamoussoukro et aux "grins"(cercle de thé) de la cité, ce don de plus de 50 tonnes de vivres, est composé de 15 tonnes de riz, de 15 tonnes de sucre et 20 tonnes du lait (soit 20 000 boîtes) non-concentré, non-sucré.

« Le ministre Souleymane Diarrassouba me charge de vous apporter sa contribution qui se compose de riz, de sucre et de lait, afin de vous accompagner durant ce mois de pénitence et de sacrifice. Ce sont au total plus de 50 tonnes de vivres qu'il me charge de vous offrir », a indiqué l'émissaire du ministre Diarrassouba, qui a rappelé les vœux de son mandant de voir la capitale politique ivoirienne demeurer en paix et dans la cohésion avec tous ses fils et filles.

Témoignant que ce geste ne le surprend guère, d'autant plus qu'avant même sa nomination dans le gouvernement, il les gratifiait ainsi chaque année, pendant la période de Ramadan, Seydou Sylla, imam principal de la grande mosquée centrale de la ville a adressé des bénédictions à l'endroit du donateur.

Puis, le guide religieux a imploré Allah pour que le cœur du ministre soit toujours sensible à la cause des plus faibles et des nécessiteux. Il a également fait des bénédictions pour le président Alassane Ouattara et s'est réjoui de sa politique sociale qui est bien en vue à Yamoussoukro, grâce aux actions de proximité du ministre Souleymane Diarrassouba. Il a fait des bénédictions pour le Premier ministre Patrick Achi, le nouveau chef du gouvernement.

Par ailleurs, l'homme de Dieu a fait des prières pour le repos de l'âme de ses prédécesseurs Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko.

à Yamoussoukro