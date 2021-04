Cote d'Ivoire: Béoumi le ministre Sidi Touré inaugure la radio Bandama Fm

Le samedi 17 avril 2021 à Béoumi, le ministre des Ressources Animales et Halieutiques Sidi Tiémoko Touré a présidé à l'inauguration de la radio Bandama FM qui émet désormais à Béoumi sur la fréquence 101.1 FM.

Bandama FM est un projet mis en place par le ministre Sidi Touré, fils et cadre de Béoumi dans le cadre de son programme de promotion de paix, de cohésion sociale et d'unité entre les filles et fils du département de Béoumi.

Très satisfait de la mise en service de radio Bandama Fm, le ministre Sidi Tiémoko Touré a souligné que cette radio, "favorisera également la diffusion des valeurs de paix, de cohésion sociale et de cohabitation. Votre radio Bandama Fm va contribuer à la promotion et au développement de la culture et des valeurs traditionnelles locales". Avant d'inviter les populations de Béoumi à s'approprier la radio Bandama Fm

La réalisation de Bandama Fm a bénéficié de l'appui financier et matériel du Pnud qui œuvre pour la prévention des crises intercommunautaires. Un appui à hauteur de 35 millions de francs CFA. Selon Giscard Kouassi, représentant du Pnud, en soutenant la création d'une radio à Béoumi, le Pnud soutient la promotion de radios communautaires, qui sont considérées comme un support médiatique étant au cœur de la communication sociale et qui s'adressent à des personnes ayant peu ou aucun accès aux médias. "Les radios communautaires sont donc d'excellents outils pour éduquer et informer les populations sur les questions cruciales comme le vivre ensemble, le développement durable, etc.", a dit Giscard Kouassi.

Selon ses promoteurs, Bandama FM ambitionne devenir dans les jours et mois à venir un acteur local majeur du paysage radiophonique dans le département de Béoumi et ses environs. Mais, cette radio se veut avant tout accompagner le développement durable, la santé, l'éducation, la culturel, et l'économique locale. Un comité local représentatif de toutes les couches de la communauté locale assure la gestion de Bandama Fm à Béoumi.

