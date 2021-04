Maroc: Le Raja et la RSB renouent avec la victoire

La RCAZ surprend le FUS dans ses bases

Le Raja deCasablanca (RCA) s'est imposé (3-2) face au Moghreb de Tétouan (MAT), tandis que le Hassania d'Agadir (HUSA) s'est incliné à domicile (1-2) face à la Renaissance de Berkane (RSB), en matchs comptant pour la 12è journée de Botola Pro D1 "Inwi", disputés vendredi soir.

Au Complexe sportif Prince MoulayAbdellah, leRaja s'est imposé grâce à Soufiane Rahimi (45è+2) et au doublé de Ben Malango (50è, 90è), tandis que Mohamed Kamal (34è, s.p) et Anass Lamrabat (74è) ont inscrit les buts du MAT. Grâce à cette victoire, le RCA, sousla conduite de son nouvel entraîneur, le Tunisien Lassad Chabi, se rapproche un peu plus du leader, le Wydad, et occupe la 2è place du classement avec 22 unités, alors que son adversaire du jour stagne à la 13è place (12 points).

Dans l'autre match de la soirée, le HUSA a concédé sur son fief, le Grand stade d'Agadir, une défaite face à la RSB, sur le score de 1 but à 2. Les réalisations des Berkanis ont été l'œuvre de Djibril Cheick Ouattara et Brahim El Bahraoui (90e+2). Réduits à dix dès la quatrième minute après l'expulsion de Soufiane Bouftini, les Gadiris ont inscrit leur unique but par le biais de Youssef El Fahli (23è).

Ala faveur de cette victoire, la Renaissance de Berkane occupe la 8è place avec 15 points et un match en moins contre le Wydad, alors que le Hassania d'Agadir est 6ème avec 17 points.

Samedi au stade El Massira à Safi, l'OCS s'est imposé à domicile face au Rapide Oued Zem sur le score de 2 buts à 1. Les réalisations des Safiots ont été l'œuvre d'Ayoub Gaadaoui sur penalty (20è) et Walid Sebbar(33è). Bilal El Megri a marqué le seul but du RCOZ (45è, s.p.).

Grâce à cette victoire, l'OCS se hisse à la 4è position (18 pts), tandis que le RCOZ devient lanterne rouge (8 pts) suite à la victoire de la Renaissance de Zemamra chez le FUS de Rabat. A propos de ce match, le FUS s'est incliné (1-2)face à laRenaissance de Zemamra (RCAZ), au stade Prince Héritier Moulay El Hassan. Lahcen Dahdouh a été à l'origine des deux réalisations de la RCAZ(6è, 71è), tandis qu'El Mehdi El Bassil a réduit l'écart pour l'équipe hôte à la 34è minute.

La RCAZ partage provisoirement la 14è position avec le Difaâ El Jadida (10 pts). Le FUS, quant à lui, reste à la 9è place avec 14 unités, à côté du Chabab Mohammedia. Dimanche devaitse clôturer cette journée avec les matches DHJ-IRT, MAS-SCCM et CAYB-ASFAR.

Pour rappel, le bal de la 12ème journée a été ouvert jeudi par la rencontre qui avait opposé au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca le WAC au MCO,sanctionnée par un score de parité, un partout. Les visiteurs ont surpris leur hôte dès la 13ème minute par le biais d'Ismail Khafi qui a ouvert le score sur penalty, avant qu'Ayoub El Kaabi n'égalise pour les siens à la 80ème minute.

Avec un seul point empoché à l'issue de cette rencontre, les hommes de Faouzi Benzarti ont laissé passer l'opportunité de conforter leur avance à la tête du championnat. Le Wydad occupe toujours le fauteuil de leader avec 26 unités, tandis que le Mouloudia d'Oujda est 5ème ex æquo avec le Hassania d'Agadir (17 points).

Championnat D2

Voici les résultats de la 18è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, à l'issue des matches disputés samedi:

Vendredi

ASS-KAC : 1-1

WST-CAK : 1-0

Samedi

OD-JSS : 1-2

KACM-CJBG : 1-1

WAF-RAC : 1-0

A noter que les matches TASOCK, SM-IZK et RBM-UTS devaient avoir lieu hier.