Mozambique: Un nouveau sélectionneur à la tête des Mambas

La sélection nationale de football du Mozambique à un nouvel entraîneur. Il s'agit de Horácio Gonçalves, nommé deux semaines après le limogeage de Luís Gonçalves.

Comme son prédécesseur, renvoyé après avoir échoué à qualifier le pays pour la CAN 2022, Horácio Gonçalves est également portugais. Avant sa nomination vendredi 16 avril à la tête des Mambas, il était le coach de Costa do Sol, club avec lequel il a remporté la ligue et la coupe au Mozambique.

La Fédération mozambicaine de football lui a confié la mission de qualifier la sélection mozambicaine pour le Championnat d'Afrique des Nations Total 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations Total 2023, de produire une meilleure image dans le tournoi COSAFA et de restructurer le football national, notamment en donnant des cours aux entraîneurs nationaux.

«Je reconnais que c'est un grand défi et je suis prêt à faire de mon mieux. C'est un projet ambitieux et je compte sur toutes les parties prenantes pour le réaliser ensemble. Je remercie Costa do Sol qui a accepté que je prenne un nouveau projet », a déclaré Horácio Gonçalves lors de sa présentation.