Madagascar: Rugby / Tournoi de barrage - TAM et TFA réintègrent le Top20

Les leaders du groupe A, TAM, et de la poule B, FTA, à l'issue des matches de barrage accéderont en Top 20. La dernière journée décisive s'est tenue ce samedi à Andohatapenaka.

SUITE et fin. Les deux clubs qui complèteront la liste des prétendants au prochain championnat national Élite fédérale I, pour la saison 2021 sont connus. TAM d'Anosibe e t FTA d'Andavamamba ont validé leur ticket durant la troisième et dernière journée du tournoi de barrage de ce samedi, au stade des Makis à Andohatapenaka. Les deux clubs qui ont été relégués lors du précédent sommet national, réintègrent ainsi le Top 20 après les matches de repêchage qui se sont étalés sur un mois.

Au terme du tournoi, TAM termine en tête du groupe A avec deux victoires en autant de rencontres. Son dernier match a été à sens unique. Après sa victoire en première journée face à FBM (42-28), le club d'Anosibe a pulvérisé ce week-end, en dernière journée, VTMA d'Antsalovana sur un score fleuve de 70 à 16. TAM a déjà pris une large avance en première période et mené par 34 à 6 à la pause.

Les rugbymen d'Anosibe ont marqué durant les quatre vingt minutes réglementaires, huit essais dont cinq transformés par Roméo Ralison. Six ont été aplatis lors de la première mi-temps, dont le triplé signé Yvon Randriamialisoa, e t un chacun pour Saidy Bakary, Zoé Randrianasolo et Jean Désiré. Alain Princy et Danny Fidimalala en rajoutent deux de plus au retour des vestiaires. Par contre, VTMA n'a marqué qu'un seul et unique essai en deuxième période.

Dernier ticket

Dans le groupe B, TFA d'Andavamamba occupe la position de leader. Ce club qui a déjà battu le Stade Olympique de l'Emyrne en deuxième journée, s'est imposé par 26 à 16 devant l'US Ikopa en troisième journée. Les deux formations ont été encore dos à dos en première période et le score était de 13 partout à la pause.

Mais les gars d'Andavamamba ont assuré leur défense et creusé l'écart en deuxième mi-temps. Ils ont inscrit trois essais durant le match, signés Christian, Paul Soloniaina Rado et Fetra Rakotoarisoa. «Le dernier match de barrage pour la troisième place vacante en Top 20 se jouera normalement, la semaine prochaine (cette semaine) », souligne le directeur technique national, Antsoniandro Randrianorosoa. Ce troisième et dernier ticket se disputera entre FBM de Bemasoandro, dauphin du groupe A, à l'issue du tournoi de barrage et l'US Ikopa, deuxième du groupe B.

Les éliminatoires du championnat national démarreront bientôt. Le dernier classement du Top 8 est comme suit : Cosfa, club champion en titre, occupe la position de leader devant TFA d'Anatihazo, FTM de Manjakaray, CNaPS sport de la Haute-Matsiatra, Uscar, TFMA d'Ankasina, 3FAI du Vakinankaratra et 3FB.