Madagascar: FIBA U15 skills challenge - La fédération dévoile la liste des Ankoay

Les sélections masculine et féminine sont constituées à une semaine de l'événement. La commission des jeunes au sein de la Fédération malgache de basketball a dévoilé ce week-end la liste des Ankoay, les membres des équipes nationales masculine et féminine U15 en vue respectivement du FIBA U15 Skills Challenge et du FIBA U15 Women's Skills Challenge. La qualification africaine se déroulera, les 24 et 25 avril. Le premier test de sélection s'est tenu fin mars, et quatorze Ankoay, sept garçons et sept filles, sont retenus pour défendre les couleurs nationales à cette compétition internationale à distance où ils exhiberont les techniques de base du basketball, notamment le dribble, la passe et le tir.

Les sept membres de l'équipe masculine sont, entre autres, Kamary Andrew Rakotozanany (15 ans-1,73m), A'Ranty Rasetriarivony Harinosy (13 ans-1,67m), Ny Amy Jese Randriatsarafara (15 ans-1,71m), Shum-Hung Ludovic Rakotomandimby (15 ans-1,78m), Mitantsoa Ravoniaina Kevin Randria- mihaja (15 ans-1,74m), HariNekena Amboara Tiaray Rakotoarivelo (15 ans-1,74m) et Titify Adrien (15 ans1,73m). Pour sa part, l'équipe féminine est composée de Fenosoa Andrea Solomonestina (14 ans-1,63m), Erica Rahantaniaina (15 ans1,63m), Harena Henintsoa Randriamasimanana (15 ans1 , 6 5 m ), Mikalo Fitia Ramiandrison (15 ans-1,63m), Tahina Océane Rasata Andriamasy (13 ans-1,63m), Fitiavana Fy Ny Aina Randriamalala (15 ans-1,65m) et Fleur Sylvanie Tongavantsoa (15 ans-1,65m).

La qualification africaine verra la participation de dix sept équipes masculines, réparties en trois poules. Madagascar a été tiré dans le groupe B avec l'Angola, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et la Zambie. Chez les filles, seize équipes réparties en trois poules sont en lice. La Grande Île évoluera dans le groupe A avec l'Égypte, le Zimbabwe, l'Éthiopie, la Guinée et la Zambie. La phase continentale de ce week-end est qualificative à la compétition mondiale dénommée «Global Skills Challenge», programmée du 7 au 17 octobre. Cette dernière réunira trente-deux équipes des cinq continents.