Tunisie: CSS-ESS (1-2) - L'Etoile brille de nouveau

Face à une formation remaniée du cru sfaxien, l'Etoile a assuré l'essentiel et se remet sur les rails.

Stade Taieb Mhiri de Sfax. Pelouse en bon état. Temps frais et pluvieux. Club Sportif Sfaxien - Étoile Sportive du Sahel (1-2). Arbitrage de Oussema Ben Ishak assisté par Walid Harrak et Tarek Jelassi. Quatrième arbitre : Mourad Jerbi. Commissaire du match : Chokri Saâdallah. Buts de Hamza Lamhar (35') sur penalty, Aymen Sfaxi (53') pour l'ESS et Ousmane Camara (68') pour le CSS.

CSS : Sabri Ben Hassan (capitaine), Hamdi Sellami, Nour Zamen Zammouri, Oussema Bahri, Mohamed Aziz Saihi, Naby Camara, Zakaria Mansouri, (Abderrahmen Touré) Abdallah Amri, (Wael Tlili), Bechir Ghariani (Haroun Ben Ameur), Azmi Ghouma (Bilel Hamrouni), Ousmane Camara (Ghassen Bardia).

ESS : Rami Gabsi, Ghofrane Nawali, Houcine Ben Ayada, Baligh Jemmali, Wajdi Kechrida, Fraj Kayramani, Mohamed Haj Mahmoud, Hamza Lahmar (Yassine Amri), Yassine Chikhaoui (capitaine) (Souleymane Coulibaly), Taieb Meziani, Aymen Sfaxi (Ayoub Ayed).

La mise à jour de la 19e ronde de D1 nous a proposé hier un nouveau remake du Classico entre le Club Sportif Sfaxien et l'Etoile Sportive du Sahel, toutes compétitions confondues. «Bis repetita» donc entre un CSS inconstant depuis quelque temps et une ESS quelque peu en perte de vitesse. Ce faisant, si nos deux représentants en C3 peuvent nourrir des regrets en marge de leurs dernières sorties successives en Ligue 1 autant que lors de leur confrontation directe en coupe de la confédération, là, l'opportunité de rebondir s'est présentée hier, même si, coupe de la CAF oblige, Murcia et Dridi ont dû recourir à des Onze inédits, surtout côté locaux avec pas moins de cinq jeunes issus du CDF du club. D'entrée, le CSS annonce la couleur par l'excellent Azmi Ghouma. 2', le jeune atout du CSS perce et décoche un tir qui aurait pu faire mouche.

Du jeu et de l'engagement durant les dix premières minutes avec des locaux bien en jambes. 15', le jeune Guinéen Ousmane Camara, 20 ans d'âge, s'infiltre sur le couloir gauche mais tergiverse au moment de conclure. Le rythme tombe d'un cran vers la demi-heure de jeu mais les deux équipes optent toujours pour l'offensive, mesurée cela dit. 35', Ousmane Camara décoche un tir qui rase le montant. 34', contre le cours du jeu, l'Etoile hérite d'un penalty que transformera Lahmar. 38', l'ESS manque de doubler la mise par Taieb Meziani qui se heurte au portier Sabri Ben Hassan. 42', Ousmane Camara, encore lui, perce et tire sur la barre transversale. Malchance d'un côté, providence de l'autre : voilà pour le premier volet d'une rencontre où, jusque-là, la fougue des locaux s'est heurtée au métier des Lahmar, Chikhaoui, Meziani et autre Sfaxi.

Réalisme payant pour l'ESS

Même scénario de retour des vestiaires avec un CSS qui relance les hostilités par Ousmane Camara mais le gardien Gabsi s'interpose. 53', Kayramani détourne de la tête vers Sfaxi qui corse la note. Le réalisme étoilé est jusque-là payant et Foued Dergaa (adjoint de Murcia) n'a pas encore trouvé «l'antidote». 65', le CSS semble s'essouffler alors que l'Etoile manque de peu de prendre le large par Chikhaoui. 68', l'espoir renaît pour les Sfaxiens. Ousmane Camara s'échappe plein axe, fixe et croise parfaitement sa frappe. Le match s'emballe. 76', Chikhaoui bute sur le regroupement défensif adverse alors que le portier Sfaxien était battu. Suite au temps additionnel, l'ESS s'impose et se relance. Le CSS, à son tour, a impressionné par son formidable vivier.