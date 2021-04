Ile Maurice: Où est passée la Dr Catherine Gaud ?

Elle a disparu des radars. Des écrans plus précisément... Cela fait un moment que l'on n'aperçoit plus la Dr Catherine Gaud lors des conférences de presse du National Communication Committee (NCC) sur le Covid-19. Désormais, le Dr Jagutpal est entouré des Drs Lam et Ip, qui font le point et répondent aux questions de la presse, via Zoom, mais pas sur une base quotidienne.

Questions dès lors : where did Gaud go ? Sa «disparition télévisuelle» résulte-t-elle de la fronde des médecins, certains lui ayant fait servir une mesure après ses critiques à leur encontre ? En a-t-elle eu assez des critiques incessantes des internautes, qui lui reprochent sa «froideur» et sa «condescendance» lorsqu'elle parle des malades ou de ceux décédés ? A-t-elle été mise à l'écart ?

Rien de tout ça, laisse-t-on entendre. L'immunologiste réapparaîtra sur vos écrans quand le besoin se fera sentir, croit-on comprendre. Tout comme le rythme des conférences de presse du NCC, d'ailleurs. «C'est l'actualité qui décidera», déclare à ce propos le porte-parole du NCC, le Dr Zouberr Joomaye. D'ailleurs, sollicitée à ce propos en fin de semaine dernière, la Dr Gaud herself admet que les points de presse se font plus rares car il y a très peu de cas locaux et réitère que la communication se fera en fonction de l'actualité...

Qui plus est, elle demeure disponible pour répondre aux questions des journalistes, par téléphone ou par mail.