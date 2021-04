Cameroun: Douala - Le consul de Guinée équatoriale en poste

Andres Micha Ndong Silva a reçu son exequatur jeudi des mains du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua.

Ambiance de solennité jeudi dernier dans la salle polyvalente des services du gouverneur de la région du Littoral. Entre solennité, émotion, sons et couleurs, les autorités administratives, les représentants des forces de défense et de sécurité, les autorités traditionnelles et religieuses, les consuls d'autres pays à Douala, le ministre plénipotentiaire Gervais Bindzi, chef d'antenne Minrex à Douala, les amis et connaissances... Tous se sont fortement mobilisés pour la cérémonie officielle de remise de l'exequatur au consul général désigné de la Guinée équatoriale, Andres Micha Ndong Silva.

Pour Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, au-delà des félicitations d'usage et des mots de bienvenue à l'endroit du consul général désigné de la Guinée équatoriale à Douala, il s'est aussi agi de revisiter la fructueuse coopération entre les deux pays. Elle a commencé avec, en 1978, l'établissement des relations avec des ambassadeurs. Depuis lors, elle n'a cessé de s'intensifier et de s'enrichir, notamment au niveau de la culture, de la pêche, de l'élevage, de la communication et des transports au travers de divers accords de coopération.

Le nouveau consul, né en 1964 à Ebebeyin, est ingénieur des pêches et occupait avant sa nomination le 30 janvier 2020, le poste de vice-ministre de la Pêche et des Ressources hydriques. Il se devra d'exercer dans le respect mutuel, la courtoisie et le respect des lois et règlements en vigueur au Cameroun. Seuls à même de faire en sorte que la mission à lui confiée soit une réussite, dans l'intérêt des deux pays.