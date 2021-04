Togo: Mouvement d'humeur des agents de santé qui réclament leurs primes

Ils ne sont pas du tout content et ils l'ont exprimé ce Lundi matin. Eux, ce sont les agents de santé du groupe d'intervention rapide constitué d'équipe de prélèvement et de suivi des cas contacts et des voyageurs, et d'équipe chargée de la gestion des données liées au covid-19 au Togo. Ces agents réclament rien de plus rien de moins que de meilleures conditions de travail et de vie. Ces derniers dans leur colère ont menacé de poursuivre leur cessation de travail jusqu'à satisfaction de leurs revendications.

Dans la dynamique de la réclamation d'une amélioration de leurs conditions de travail, ces agents veulent leurs primes mensuelles impayées (allant de 30 000 F CFA à 75 000 F CFA par mois) depuis le mois de Novembre 2020 et autres revendications pas prises en compte jusqu'alors par les autorités togolaises.

Ils réclament une ouverture de discussion afin de régler pour de bon les divergences.