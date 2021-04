Cote d'Ivoire: Bouaké/Jeûne du Ramadan - Amadou Koné soutient les musulmans

La communauté musulmane de Bouaké a reçu, le 17 avril, 40 tonnes de riz et 40 tonnes de sucre. Un don du ministre des Transports. La cérémonie de remise de ces vivres a eu pour cadre sa résidence sise au quartier Kennedy de Bouaké.

Justifiant son geste, Amadou Koné a soutenu qu'en tant que croyant, il s'agit, pour lui, d'apporter sa contribution pour aider la communauté musulmane à passer le Ramadan dans de bonnes conditions. Il a également insisté auprès de ceux qui ont à charge de réceptionner ces dons de faire en sorte qu'ils puissent parvenir aux nécessiteux.

Amadou Koné a saisi l'occasion pour demander à toute la communauté musulmane et singulièrement aux chefs religieux présents d'avoir non seulement une pensée pieuse pour les disparus mais également de prier pour la consolidation de la paix en Côte d'ivoire et singulièrement à Bouaké. Non sans qu'ils adressent des prières de bénédictions pour le Président de la République Alassane Ouattara qui a été très éprouvé ces derniers moments par la mort de certains de ses proches collaborateurs. « Nous devons faire bloc autour du Président de la République qui a été très éprouvé par les pertes cruelles de ses plus proches collaborateurs. Ce sont vos prières qui vont lui permettre de surmonter toutes ces épreuves », a indiqué le donateur.

L'imam Idriss Koné, représentant l'imam El hadj Badjawari Touré, premier responsable du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) dans la région de Gbêkê, a rassuré le ministre des Transports de ce que les hommes de Dieu continueront de prier, de jour comme de nuit, pour le renforcement de la paix en Côte d'Ivoire et pour la cohésion entre tous les Ivoiriens, ainsi que ceux qui vivent avec eux. « Pour les dures épreuves que vient de traverser le Président de la république, nous savons que seules les prières peuvent l'aider à les surmonter. C'est pourquoi, nous l'accompagnons dans nos prières », a-t-il affirmé. Il a salué le geste du ministre et demandé à Dieu qu'il lui accorde santé et longévité pour qu'il continue d'être charitable.