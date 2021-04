Cote d'Ivoire: Tournée d'imprégnation/Harlette Badou N'Guessan à ses collaborateurs - «Faire de nos créateurs artistiques, de véritables acteurs économiques »

Après le Bureau ivoirien du droit d'auteurs (Burida) et l'Office ivoirien du patrimoine culturel (Oipc), dans le cadre de sa tournée d'imprégnation, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du spectacle, Harlette Badou N'Guessan, s'est rendue le 16 avril au Palais de la Culture d'Abidjan, puis à l' Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (Insaac) où elle a échangé avec ses collaborateurs.

« Votre mission est essentielle et mérite d'être soutenue. Instaurer une vie culturelle permanente en offrant à la population un programme riche et diversifié de manifestations de belle facture, favoriser la promotion de nos créateurs en assurant la diffusion de leurs œuvres pour qu'ils puisent en vivre. Accueillir et programmer toutes les manifestations socioculturelles, sans aucune distinction et faciliter les échanges et la coopération culturelle avec les autres pays, pour une visibilité de notre riche patrimoine à l'extérieur constitue des axes majeurs de la vision culturelle de notre pays », a recommandé la ministre.

Elle a aussi saisi l'occasion pour rappeler aux acteurs du monde des arts et de la culture les nouveaux défis auxquels ils devront faire face dans la nouvelle dénomination de son département ministériel : « Aujourd'hui, un autre challenge se présente à nous. Celui de nous atteler à réaliser l'industrialisation culturelle afin de permettre à la culture d'occuper toute sa place dans le développement de notre nation et de faire ainsi de nos créateurs artistiques de véritables acteurs économiques.

La nouvelle dénomination de notre ministère indique éloquemment ce que le gouvernement, avec à sa tête le premier ministre Patrick Achi attend de nous. C'est donc à ce nouveau défi que nous sommes appelés. Pour ce faire, nous devons cultiver l'esprit d'équipe et travailler en synergie d'action en comptant sur toutes les compétences ».

Aussi bien au palais de la culture Bernard Binlin Dadié d'Abidjan Treichville qu'à l'Insaac où elle était dans le cadre de sa tournée d'imprégnation, la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du spectacle n'a pas manqué de rappeler à ses collaborateurs la vision culturelle du Chef de l'État et du gouvernement.

Elle a écouté les différents responsables qui se sont prononcés aussi bien sur le fonctionnement interne de leurs structures que sur les difficultés rencontrées face à certains besoins de réhabilitation, d'extension et d'équipement. Au directeur général de l'Insaac, Siaka Ouattara, elle a fait la promesse d'analyser de plus près les doléances formulées.

« J'ai pris bonne note de vos préoccupations énoncées. Je sais qu'en raison de la forte croissance de la population estudiantine, les attentes sont de plus en plus nombreuses. Ce projet de réalisation, d'extension et d'équipement, les problèmes d'infrastructures et de matériels didactiques seront analysés profondément, afin que dans un délai raisonnable, des solutions puissent être trouvées. Je puis vous assurer du soutien et de l'appui du ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle pour qu'ensemble, dans un esprit d'équipe, nous puissions donner à l'art, comme l'ont si bien entamé mes prédécesseurs, ses lettres de noblesse; afin que l'art occupe une place de choix dans l'essor économique de notre pays », a-t-elle affirmé.