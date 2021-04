Cote d'Ivoire: Ramadan 2021 - Le ministre Amadou Koné offre 80 tonnes de riz et de sucre aux populations de Bouaké

Sacrifiant à la tradition, le Ministre Amadou Koné a fait un important don en vivres aux populations de Bouake à l'occasion du mois de Ramadan 2021.

Ce sont au total 40 tonnes de riz et 40 tonnes de sucre qu'il a offert aux religieux, aux communautés et à plusieurs familles de la capitale du Gbêkê. La cérémonie de remise de ce don s'est tenue le samedi 17 avril 2021 à sa résidence de Bouaké, en présence du Maire Djibo Youssouf Nicolas et de plusieurs cadres de la ville.

Expliquant les enjeux de ce don, le Ministre Amadou Koné a souligné qu'il s'agit là d'un geste qui répond à une des valeurs sacrées du mois de jeûne musulman, le partage. « Le mois de Ramadan est un moment de partage et de célébration de la fraternité. Partager avec nos frères et sœurs, surtout en cette période, est un devoir pour nous. Et nous le faisons avec beaucoup de plaisir », s'est-il réjoui.

Pour Amadou Koné, ce don qu'il a voulu au nom du Président de la République Alassane Ouattara traduit la vision de celui-ci à travers le slogan « La Côte d'Ivoire solidaire ». Pour ce faire, il a exhorté les bénéficiaires présents à faire en sorte que le maximum de personnes puisse en bénéficier.

Le donateur n'a pas manqué, à cette occasion, de remercier les populations bouakoises pour leur remarquable soutien lors des récentes élections présidentielle et législatives. Des échéances qui ont enregistré une victoire éclatante du RHDP à Bouaké et partout en Côte d'Ivoire.

Le Ministre Amadou Koné a également saisi l'instant pour exhorté les guides religieux à formuler des bénédictions pour le Président de la République, pour le Gouvernement et pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire.

Au nom des bénéficiaires, l'imam Idriss Sidibé et le chef de communauté Ben Diomandé ont chaleureusement salué le geste de haute portée sociale fait par le Ministre Amadou Koné. Tous ont rassuré le donateur en indiquant que ces vivres seront largement redistribués de manière efficace.