Cote d'Ivoire: Didiévi - Les travaux de construction d'un château d'eau lancés à Allialikro

Mme Touhou Chantal, secrétaire générale de la préfecture de Didiévi, représentant Dr Brice Kouamé Kouassi, secrétaire d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, chargé de la Modernisation de l'administration et maire de Didiévi, était le 17 avril à Allialikro. Où elle a procédé au lancement officiel des travaux d'un château d'eau d'une capacité de 100 m3 et d'une hauteur de 20 mètres. Selon une correspondance particulière, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental « Eau pour tous ».

Mme Touhou a souligné que le coût du projet, estimé à 696 000 000 de F Cfa, est financé par l'État à travers le trésor public. Son exécution prévue sur 6 mois consistera à réaliser deux forages d'un débit d'exploitation de 21m3/h, soit une production de 480 m3/j d'eau pour un besoin de 100m3/j. « Grâce à cette infrastructure, les populations d'Allialikro et des neuf autres villages auront désormais accès à l'eau potable à partir du robinet, sans discontinuer », a-t-elle souligné.

Konan Yao Antoine, porte-parole des cadres et des populations, a traduit la gratitude et la reconnaissance des siens au Président de la République Alassane Ouattara pour cette infrastructure utile. Il a également remercié Dr Brice Kouassi pour la tenue de sa promesse faite aux populations d'Allialikro. Krou-Okoukro, Golykro, Yaakro, N'Gom, Tahossou, Diamankro, Assoakro, Sarakakro et Ayengrekro sont les neuf autres localités concernées par cette action de desserte en eau potable. Il a confié que la réalisation de cet ouvrage permettra à nombre de personnes d'éviter des maladies hydriques. Les populations heureuses sont disposées à accompagner le Secrétaire d'État Brice Kouassi, dans ses actions de développement visant le bien-être des uns et des autres à Didiévi.

Quant à Brou N'Guessan Célestin, président du comité d'organisation, il a traduit sa joie ainsi que celle des dix villages bénéficiaires d'accueillir l'ouvrage à Allialikro.