Cote d'Ivoire: Présidence de la Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire - Martine Coffi-Studer succède à Raymond-Pierre Sauhi

Depuis le vendredi 16 avril, la Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire (Ceci), plateforme d'entreprises privées qui lutte, en collaboration avec la coopération allemande Giz, contre le Vih/Sida, la Tuberculose, le Paludisme, le Cancer depuis 2014 et contre les maladies émergentes (épidémies et pandémies nouvelles notamment le Covid-19), a un nouveau président.

Autrefois dirigée par Raymond-Pierre Sauhi (2013-2021) qui en était l'administrateur, la destinée de la coalition a été confiée à Martine Coffi-Studer, vice-présidente du Patronat ivoirien. La passation des charges a eu lieu à la salle rouge de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, au Plateau.

Passant la main à Martine Coffi-Studer, le président sortant s'est félicité des huit années passées aux commandes de la plateforme. Durant cette période, il a pu, avec ses collaborateurs apporter un coup d'accélérateur à la lutte contre les pathologies et pandémies. A titre d'exemple, il a cité, au niveau national, l'acquisition de deux financements du Fonds mondial pour le paludisme et de deux autres du Bit pour le Sida.

En plus de ces fonds, Raymond-Pierre Sauhi a permis à la Ceci d'être reconnue au plus haut niveau de l'Etat comme un acteur clé du secteur de la santé privée lors du Dialogue national pour le financement de la santé (Dnfs) organisé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en avril 2019, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Au niveau international, la Ceci a été plébiscité par le forum Preventica pour la santé-sécurité au travail.

Pour Martine Coffi-Studer, c'est une aventure intéressante qu'elle va poursuivre avec toujours comme référence Raymond-Pierre Sauhi. Comme toute femme engagée, elle est déterminée et pleinement convaincue que malgré les avancées, de nombreux défis restent à relever face à un domaine de la santé devenu plus complexe en raison de la crise mondiale du Covid-19 et de la rareté des ressources.

C'est pour cette raison que toute l'équipe de la Ceci lui a témoigné son soutien dans cette grande aventure durant laquelle elle compte impliquer tous les acteurs du secteur privé de Côte d'Ivoire, les partenaires nationaux, et les partenaires techniques et financiers.

Pour rappel, bien qu'étant une plateforme de santé au service des entreprises de Côte d'Ivoire, la Ceci est à cheval sur le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle et celui de l'Emploi et de la Protection sociale.