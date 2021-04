Sénégal: Supposée pénurie de bouteilles de gaz butane de 12,5 kg - Le ministère du pétrole dément

Les services du ministère du Pétrole et des Energies ont démenti l'information selon laquelle il y a une pénurie de gaz butane au Sénégal. Dans un communiqué en date d'hier, dimanche 18 avril, le département dirigé par Aïssatou Sophie Gladima rassure que le marché est correctement approvisionné en gaz butane.

Une partie de la presse nationale a fait état, ce week-end, d'une pénurie de gaz butane de 12,5 kg sur le marché national. Dans un communiqué en date d'hier, dimanche 18 avril, le Ministère du Pétrole et des Energies a démenti cette information et tient à informer l'opinion publique et l'ensemble des consommateurs que le marché est correctement approvisionné en gaz butane. « A la date du 16 avril 2021, plus de 8.700 tonnes de gaz correspondant à 16 jours de consommation sont stockées au niveau des centres emplisseurs. « Pour l'approvisionne- ment des ménages, le gaz est conditionné sous divers emballages qui sont essentiellement de 38kg, 12,5kg, 9kg, 6kg, et 2,7kg. Les bouteilles les plus consommées par les ménages (9kg, 6kg et 2,7kg), couvrant 91% de la demande en gaz butane, sont disponibles dans tous les points de distribution du pays »,a-t-on précisé en le document.

Selon le ministère, chacune des sociétés de distribution de gaz est tenue de disposer de son propre parc de bouteilles, identifiables à ses marques et couleur. Ces bouteilles commercialisées dans le pays doivent respecter toutes les normes de sécurité édictées par la réglementation en vigueur.

La source rapporte que devant la profusion de bouteilles de 12,5kg non identifiées sur le marché, le Ministère du Pétrole et des énergies, pour des raisons de sécurité, a jugé nécessaire d'interdire tout embouteillage ne respectant pas les normes de sécurité, pour préserver les citoyens et éliminer tout risque que présente une telle pratique. « Nous rappelons que ces bouteilles (12,5kg) ne représentent que 4% de la demande en gaz butane et leur approvisionnement ne connait pas de rupture.

Les services concernés ont pris toutes les mesures nécessaires pour continuer à sécuriser l'approvisionnement du marché, suivant les normes et les mesures sécuritaires nécessaires », rassure-t-il.