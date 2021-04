Sénégal: Sédhiou / Action citoyenne contre le trafic de bois et la dégradation de l'environnement - Le village de Diallocounda construit et livre un poste forestier frontalier

En construisant un poste forestier sur fonds propres à un peu moins de quatre millions de CFa, les femmes des différents groupements de Diallocounda, près de la frontière avec la Gambie, entendent ainsi matérialiser un acte de patriotisme et de citoyenneté au renforcement de la veille sentinelle contre le pillage des ressources forestières. Les clés ont été remises aux autorités, vendredi dernier 16 avril. Cette enveloppe résulte des bénéfices générés sur le Fonds d'appui à l'environnemental et au développement (FaEd), grâce au soutien du Fonds mondial pour l'environnement (FEm), en partenariat avec l'association des volontaires pour la protection de l'environnement (aVPE).

L e promoteur de ce projet forestier, Imam El Hadji Mamadou Diallo, le président de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE) déclare : «nous avons reçu un financement du Fonds d'appui à l'environnemental et au développement (FAED) qu'on a remis aux femmes. Après avoir généré des bénéfices dans le maraichage, nous avons pensé construire ce poste forestier, en appui à la politique de déconcentration des services de l'Etat du Sénégal en direction des communautés de base. Nous nous engageons dans la synergie de lutte contre le trafic de bois et toutes formes de pillage des ressources environnementales. Nous attendons des résultats c'est-à-dire : protéger les forêts. Et, par ailleurs, nous sollicitons aussi l'accompagnement de nos partenaires».

Pour sa part, Coumba Sall de Touba Fall, l'une des productrices et membre de la grande fédération féminine de la zone, exhorte à la protection des forêts pour juguler les changements climatiques. «Pour ce qui est du maraîchage, vraiment nous avons de bons rendements. C'est parce que nous avons aussi de l'eau à notre disposition. Mais, si on ne s'engage pas dans la protection de l'environnement, la pluie ne sera plus au rendez-vous avec les changements climatiques et ce serait une catastrophe pour l'humanité», prévient-elle.

UN POSTE STRATEGIQUE POUR TRAQUER LES DELINQUANTS DE LA FORET

Ce poste est clôturé et comprend au moins cinq pièces, avec des toilettes internes et externes bien aménagées. Toutefois, les bénéficiaires y mettront la main à la poche pour équiper le poste en matériels de bureau. L'Inspecteur régional des Eaux et Forêts (IREF), le Commandant Ismaïla Niang, dit se réjouir de cette approche novatrice venant des populations. «Au-delà de la zone des Niayes, pratiquement, on ne voit pas de poste forestier. C'est vraiment vous dire que c'est historique dans la région de Sédhiou et dans cette zone du Kabada. Cela nous permet d'être à côté de la population et c'est tout aussi le souhait des plus hautes autorités de ce pays». Et l'IREF de Sédhiou de poursuivre : «cela ne me surprend pas, vu l'engagement du président de l'AVPE, Imam Mamadou Diallo. Au-delà de cette infrastructure, il s'est doté d'une unité de lutte contre les feux de brousse. Et récemment, il a eu les remerciements du Directeur général des Eaux et Forêts, le Colonel Baïdy Ba. Il a tenu à le remercier, en même temps que le maire de Ndiamalatiel, pour leur contribution à la lutte contre la destruction du couvert végétal».

COLLABORATION TECHNICIENS/POPULATIONS, UN IMPERATIF EN ZONE DE FRONTIERE !

Quant au sous-préfet de Bogal, Amadou Dème, il invite à la vigilance et la collaboration. «Ceci est vraiment un acte citoyen pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Nous savons tous que les frontières sont souvent difficiles, surtout dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois et les feux de brousse. J'invite les populations à bien collaborer avec les services techniques des Eaux et Forêts pour circonscrire le péril». En s'adressant à l'assistance, Chief Aladji Demba Sagna, l'Administrateur de Kiyan Central Lower River Division, a rassuré des dispositions de la Gambie à «nouer des axes de collaboration transfrontalière avec les populations du Sénégal pour la préservation de l'environnement. Si l'histoire nous a divisé, la géographie reste toujours actuelle et rend abstrait la notion de frontière que nous avons en partage», a-t-il fait observer. Au nom du programme Fonds mondial pour l'environnement (FEM), Khatary Mbaye et Assane Goudiaby ont tous exprimé leur entière satisfaction dans la perspective d'une pérennisation de ces activités de développement portées par des initiatives locales. «C'est une stratégie de pérennisation qui permet de consolider les résultats à la fin du projet», ontils fait observer.