Afrique: Saint-Louis / "Ndogou" du maire Mansour Faye aux imams et oulémas de la région - Un récital de coran et des prières formulées pour la paix au Sénégal et dans le monde

ils étaient en tout près de 300 imams de la région de Saint-Louis à prendre part à la 6ème édition du "ndogou" qu'initie chaque année le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, en période de jeûne du mois béni de Ramadan

"Ce sont des rencontres assez spéciales parce qu'elles regroupent quasiment l'ensemble des imams de Saint-Louis. Et quand les imams se rencontrent c'est pour des prières. C'est une tradition que nous consacrons généralement en période de Ramadan. Ce sont des prières pour le pays, mais aussi à l'endroit du président de la République. Ce sont, de ma part, des recommandations pour que les imams puissent continuer à jouer ce rôle de régulateurs de la société", a soutenu Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis.

Pour lui, des conseils doivent être donnés à l'endroit des populations, en ces moments de rencontre, afin que chacun puisse comprendre que le Sénégal appartient à tout le monde. Des Imams qui ont répondu massivement à l'appel de leur maire.

Pour sa part, l'Imam Mouhamed Sakho, président de l'Association des Imams et Oulémas de Saint-Louis, a tenu à magnifier l'initiative du maire de la commune de Saint-Louis d'inviter tous les imams de la ville autour d'un "ndogou" ou rupture du jeûne.

Un récital de Coran y a été observé dans le but de formuler des prières à l'endroit du maire Mansour Faye mais aussi pour la paix et la stabilité dans le pays et partout dans le monde. "Nous nous réjouissons de ce geste du maire qui, en plus du "ndogou" traditionnel, a décidé de nous donner un "soukeuroum koor" notamment des kits alimentaires composés d'un sac de riz, de 05 kg de sucre, de 10 litres d'huile, entre autres, pour chaque imam, en guise d'appui pour ce mois béni de Ramadan", a-t-il magnifié. "Ces kits alimentaires seront disponibles, dès ce lundi 19 avril 2021, au niveau du Commissariat à la Sécurité Alimentaire de Saint-Louis, en plus aussi d'une enveloppe de 01 millions F CFA pour la caisse de l'Association des Imams et Oulémas de Saint-Louis", a annoncé le maire Mansour Faye.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de la personnalité morale de l'Association des Imams et Oulémas de Saint-Louis, en l'occurrence Imam Cheikh Tidiane Diallo, Imam ratib de la Grande Mosquée de Saint-Louis, mais aussi des Directeurs généraux de la SONES, Charles Fall, de l'OLAC, Alioune Badara Diop, du CROUS-UGB, Pape Ibrahima Faye, entre autres.