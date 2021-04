Congo-Brazzaville: Vie associative - Augustin Matata Ponyo crée "Leadership et gouvernance pour le progrès"

Son objectif est notamment de réveiller les responsabilités de chacun ou chacune, étant donné qu'à la naissance tout homme ou toute femme est leader.

Promouvoir une classe politique responsable pour le Congo de demain. C'est l'une des ambitions de l'ASBL "Leadership et gouvernance pour le progrès" (LGP) lancée le 17 avril à la salle d'événements « Show buzz » à Kinshasa, par le premier ministre honoraire, Augustin Matata Ponyo. La structure a réuni, à l'occasion de sa sortie officielle, au moins cent personnes, en majorité des jeunes étudiants ayant des ambitions de leadership.

Selon l'initiateur, l'ASBL GP a comme objectifs de structurer une philosophie, une campagne d'informations basée sur les valeurs, de réveiller les qualités et responsabilités que renferme chacun ou chacune, étant donné qu'à la naissance tout homme ou toute femme est leader. Il compte inculquer principalement à la jeunesse congolaise des notions, théories et méthodes pouvant générer un meilleur leadership et, par ricochet, une bonne gouvernance qui conduit vers le progrès.

Augustin Matata Ponyo a expliqué que la création de LGP est consécutive aux nombreux voyages effectués en vue de prêcher le leadership et la gouvernance à travers le monde. « Plusieurs personnalités ont souhaité que nous puissions créer une organisation non gouvernementale, une structure formelle capable d'avoir un siège et travailler sur cette philosophie axée sur le leadership et la gouvernance. En réalité, le secret du progrès se trouve dans le binôme leadership-gouvernance », a-t-il dit.

Pour le Premier ministre honoraire, le leadership et la gouvernance seront apprises aux jeunes afin de promouvoir une classe politique responsable pour le Congo de demain. Il a également relevé que le Leadership est à la base de la bonne gouvernance et cette dernière à la base du progrès. S'appuyant sur la bible, il a noté que Dieu créa la terre et l'a laissée dans sa nature sauvage afin que l'homme et la femme la transforment. « Ceci est une première réalité du leadership et de la bonne gouvernance vécue par l'homme et la femme créés par Dieu », a-t-il ajouté. L'ASBL LGP a son siège provisoire dans les installations de la Fondation Mapon.