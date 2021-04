Congo-Brazzaville: Haut-Lomami - Installation du nouveau bureau à l'Assemblée provinciale

Les députés provinciaux du Haut-Lomami ont voté, le 17 avril, à Kamina les nouveaux membres du bureau définitif de l'organe délibérant de cette province.

Le bureau définitif installé par le doyen du bureau d'âge Jackson Kalenga Mwenzemi est dirigé désormais par Dr Isabelle Kalenga Mushimbi, élue présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami au terme de l'expression démocratique des élus locaux. Elle a récolté quinze voix contre dix pour Prosper Kabila wa Nkulu son concurrent, dévenant la première femme élue présidente de cet organe délibérant. « Il n'y a pas eu des candidats uniques pour chaque poste. La compétition était à tous les niveaux, et cela a montré la vraie démocratie et la maturité politique dans un État démocratique », a déclaré l'élu local Paul Ngoy Nsenga Binthelu au cours d'un entretien exclusif avec Le Courrier de Kinshasa.

Il a fait savoir que le scrutin s'est déroulé dans la sérénité, jusqu'à la proclamation des résultats par le député provincial Buleba Basile, président du bureau des votes de l'Assemblée provinciale. L'ambiance a été bonne de sorte que les vainqueurs des élections et les perdants se sont embrassés avec joie et sourires comme les fils et filles de la même province, en présence d'une frange de la population admise en salle pour assister à ce vote. Pour le député provincial Paul Ngoy, la maturité politique affichée pendant les élections des membres du bureau est un modèle à suivre et peut donner des résultats escomptés pour le développement de la province en faveur de notre population. Aussi a-t-il lancé un appel au soutien de l'actuelle équipe des membres du bureau, avec à sa tête Dr Isabelle Kalenga Mushimbi.

« En rapport avec la nouvelle vision de l'Union sacrée pour la nation (USN) prônée par le chef de l'Etat, Antoine Felix Tshisekedi, l'heure est au travail, récupérer le temps perdu et éviter des turbulences à répétition. Notre population veut voir la province décoller. La nouvelle équipe du bureau définitif de l'Assemblée provinciale et tous leurs élus locaux s'engagent pour le développement de notre province. Nous devons être tous à l'écoute de la population et répondre à leurs préoccupations prioritaires à notre niveau. Nous sommes fils et filles de cette province, notre parent commun, c'est la province du Haut-Lomami », a souligné Paul Ngoy Nsenga Binthelu, avant d'adresser ses félicitations à la nouvelle présidente de l'Assemblée provinciale et l'ensemble de son bureau élu. Et il a émis le souhait de voir cette équipe dirigeante de l'organe délibérant du Haut-Lomami mettre en priorité les intérêts de la population et de la province.

Rappelons qu'Héritier Katandula avait été déchu du perchoir de cet organe délibérant en février dernier sur la base d'une pétition initiée par le député provincial Marc Kembo. Vingt-deux votants sur vingt-trois avaient signé la déchéance de l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Haut-Lomami. Une série de griefs était retenue contre lui, notamment la non-maitrise de la langue française, langue de travail en RDC, l'ivresse dans la salle de plénière, l'incapacité de faire la restitution de ses missions, la mauvaise gestion de cette institution et l'irrégularité dans la convocation des séances plénières.