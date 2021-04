Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - Les enjeux de la 5e journée

La 5e journée qui va se disputer ce mercredi sera très décisive pour la course à la qualification des quarts de finale de la Coupe africaine de la Confédération. En dehors du Raja de Casablanca, il y a encore sept places à pourvoir.

Dans le groupe A, Orlando Pirates, le leader avec huit points recevra l'Entente sportive de Sétif, dernier du groupe avec quatre points. La victoire du club sud- africain lui permettra à coup sûr de valider sa qualification pour les quarts tandis qu'une défaite relancerait les Algériens dans la course.

L'enjeu est également de taille dans la deuxième opposition du groupe qui mettra aux prises Al Ahli Benghazi à Enyimba FC. Le club nigérian est deuxième du groupe avec six points soit deux de plus que son adversaire, n'a pas droit à l'erreur. Il doit l'emporter pour renforcer ses chances de qualification. Face au club libyen obligé à l'emporter à tout prix, la tâche ne sera pas aisée.

Dans le groupe B, Coton sport de Garoua premier du groupe avec neuf points recevra la Jeunesse sportive de Kabylie, son poursuivant qui compte six points. L'enjeu la première place du groupe. Napsa stars affrontera la Renaissance Berkane dans un duel entre le dernier du groupe avec un point contre le troisième à cinq points. Un match peut-être de la dernière chance pour Napsa.

Dans le groupe C, toutes les équipes ont encore les chances de se qualifier. Les rencontres de la 5e journée permettront d'y voir un peu plus clair sur la situation du groupe. Car Jaraaf, le leader avec sept points croisera l'Etoile du Sahel, troisième avec cinq points. Le Club sportif Sfaxien deuxième avec six points sera reçu par Salitas (trois points).

Dans le groupe D, le Raja de Casablanca est déjà assuré de disputer les quarts de finale. Auteur de douze points pris en quatre matches, il sera reçu par Namungo, dernier du classement avec zero point. NKana FC et Pyramids FC qui ont chacun six points vont jouer un match capital ce mercredi en vue de valider la deuxième place qualificative.

En Ligue africaine des champions, rappelons, les huit clubs déjà qualifiés attendent le tirage au sort prévu le 30 avril pour connaître les combinaisons des quarts de finale. Il s'agit de : Al Ahly d'Egypte, CR Belouizdad d'Algérie, Espérance de Tunis (Tunisie), Kaizer Chief d'Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Simba de la Tanzanie et Wydad de Casablanca du Maroc.