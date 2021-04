Congo-Brazzaville: Réélection de Denis Sassou N'Guesso - Les cadres des Plateaux déterminés à accompagner le chef de l'Etat

Réunie en assemblée générale le 18 avril à Brazzaville, la Coordination des populations, notables, sages et cadres du département des Plateaux s'est félicitée de la réélection du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le rassurant de son accompagnement pendant les cinq ans à venir.

Réélu avec 88, 40 % des suffrages exprimés à l'issue de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars derniers, le chef de l'Etat a renouvelé son contrat social avec le peuple congolais. « La marche vers le développement va donc se poursuivre au cours du quinquennat qui s'ouvre, et écrire une nouvelle page de l'histoire du Congo... C'est un nouveau départ qui s'inscrit incontestablement, dans le vaste mouvement planétaire, qui impose de nouveaux paradigmes sur le plan de la gouvernance et de la diversification économique ; l'agriculture et le tourisme étant la pierre angulaire de ce nouveau contrat social », ont rappelé les cadres des Plateaux ayant soutenu la candidature de Denis Sassou N'Guesso.

Selon eux, la population du département des Plateaux qui a démontré son soutien indéfectible et constant au candidat de la majorité présidentielle sublime cette historique victoire. C'est ainsi qu'elle réaffirme « sa ferme engagement et sa totale disponibilité, en marchant d'un pas ferme et résolu, derrière le président de la République, afin de lui permettre de relever les multiples défis, auxquels notre pays doit faire face », a poursuivi la déclaration.

Les participants à cette assemblée générale ont, par ailleurs, salué la présence remarquable de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernements ainsi que d'autres invités de marque à la cérémonie d'investiture du président congolais. Cela témoigne non seulement, ont-ils souligné, de la reconnaissance des progrès de la démocratie congolaise, mais aussi et surtout, de la parfaite illustration de la place que Denis Sassou N'Guesso a fait occuper au Congo dans le concert des nations depuis de nombreuses années.

« Fidèles à leur légendaire loyauté envers le président Denis Sassou N'Guesso, les électeurs des onze districts du département des Plateaux ont porté plus de 90% de leurs voix, en faveur de leur champion ; un score au-dessus de celui qui a été enregistré sur le plan national », a ajouté la coordination, précisant que le peuple congolais venait de confier à nouveau son destin à un homme d'expérience et de défi dans un monde incertain, en perpétuel changement.

Présidant la réunion, le président du directoire de cette coordination, Pierre Ngolo, s'est réjoui du fait que l'engagement pris avant l'élection présidentielle a été traduit dans les urnes le 21 mars dernier. « Dans les onze districts que compte notre département, aucun autre candidat n'a battu le nôtre qui était largement en tête. Félicitations à tous, nous avons promis et nous avons tenu parole. Nous devons désormais accompagner le président de la République pendant les cinq prochaines années », a-t-il déclaré en substance.