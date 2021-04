Congo-Brazzaville: Boxe arabe - Gerry Blaise Bollé et Césaire Alfred Nzobo honorés par l'instance africaine

Le Congolais Gerry Blaise Bollé a été nommé président de la zone Afrique centrale de la Fédération africaine et des Iles de la Boxe arabe. Son compatriote, Césaire Alfred Nzobo, a été quant à lui s'est vu confié le poste du directeur technique adjoint de la Fédération africaine des Iles de la Boxe arabe.

Le nouveau président de la zone aura pour mission d'assurer la promotion et la vulgarisation de cette discipline dans la zone Afrique centrale. La compétence et l'expertise des Congolais ont motivé Eric Richard Ella Bakale à porter son choix sur ces deux hommes.

« Les Congolais ont de la compétence et de l'expertise. Vous avez le nouveau président de la Fédération africaine et des Iles de la boxe arabe zone Afrique centrale qui est le président de votre fédération. Vous avez le directeur technique adjoint de la Fédération africaine des Iles de la Boxe arabe . Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble avec les Iles. C'est-à-dire, il y a tous les pays d'Afrique et on va avoir tous les Iles de Caraïbes qui vont s'ajouter pour former un seul bloc qui sera la première expérience au monde. Tous les fils d'origine africaine, tous ceux qui sont partis et ceux qui sont restés vont former une seule personne. J'attends que vous honoriez votre pays d'abord et l'Afrique par vos performances dans vos différents domaines », a commenté le président de la Fédération africaine.

Très honorés par ces différentes nominations, Gerry Blaise Bollé et Cesaire Alfred Nzobo, qui mesurent l'ampleur de la mission, promettent d'être à la hauteur . « Le Congo est un membre actif ayant du potentiel répondant car nous figurons dans les trois instances distinctes... En termes de styles Boxe pieds-poings, nous avons une pointure de marque pas comme les autres et nous allons par elle, redorer le blason du sport du Congo-Brazzaville », a souligné Césaire Alfred Nzobo. En dehors de ces deux postes, le Congo occupe aussi le secrétariat général de l'Association des journalistes de la Falba.