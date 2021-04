Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Maniema Union leader, Mazembe accroché, nul entre Sanga Balende et DCMP

La 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) offre une vue de fin de saison très disputée entre les clubs du peloton de tête. Les trois affiches du 18 avril en sont la preuve.

Au stade Dominique Diur de Kolwezi, le TP Mazembe a été accroché par un promu, le Blessing FC de Kolwezi, sur la marque de zéro but partout. C'était aussi le résultat de la première confrontation entre les deux équipes lors de la manche aller du championnat. Mazembe marque un peu le pas après sa large victoire sur l'AC Rangers au match précédent. « Un match de football a ses caprices. Avec tout ce qui s'est passé sur le terrain, je ne vais pas le répéter. On a poussé jusqu'à la dernière minute, mais on n'a pas eu la chance de marquer. C'est Mazembe qui a tenu Blessing en échec. C'est eux qui jouaient à la maison. Ça ne signifie pas que le championnat soit perdu, il y a encore des matchs à jouer. Nous allons continuer à nous battre pour le titre », a déclaré à la presse l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe de Mazembe à la fin de la partie

Au stade Joseph Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a pour sa part réalisé la meilleure opération de la journée, en s'appropriant les trois de la victoire face à Simba de Kolwezi. Les Unionistes de Kindu ont dominé les Kamikazes de Lualaba par deux buts à zéro, grâce aux réalisations de Rodrigue Tshitemayi (41e minute) et Mosengo (68e minute). C'est une victoire précieuse pour le club entraîné par Dauda Lupembe qui s'assied dans le fauteuil du leader, extirpant le TP Mazembe.

Et il n'y a pas eu de but lors d'un choc de cette journée dominicale, au stade Kashala Bonzola de Mbuji-Mayi, entre Sanga Balende et Daring Club Motema Pembe (DCMP). Notons que les locaux d'Anges et Saints sont passés à côté d'un succès, leur buteur maison, Lusiela Mande a loupé un penalty à la 10e minute, détourné par le jeune gardien de but des Immaculés de Kinshasa, Kama. DCMP s'en est bien sorti face au club entraîné par Andy Magloire Futila, après la défaite inattendue à domicile au match précédent contre la lanterne rouge du championnat, la Jeunesse sportive Groupe Bazano (zéro but à un à Kinshasa).

Lilepo et V.Club écrasent Rangers...

Soulignons que le samedi 17 avril au stade des Martyrs de Kinshasa, V.Club a marché sur l'AC Rangers par quatre buts à un. Et l'attaquant international Glody Lilepo Makabi a, à lui tout seul, inscrit les quatre buts des Dauphins Noirs de la capitale, à la 53e, 60e, 65e et 73e minutes. Aly Shabani a inscrit le but de l'honneur pour Rangers à la 78e minute.

Réagissant sur son exploit, le quadruple buteur de la partie a indiqué : « Je remercie Dieu. J'ai une immense joie, je ne sais quoi dire. Il faut que ces buts m'aident à grimper au classement de buteurs. Moi-même dans ma façon de jouer au foot, je sais que je suis un buteur, mais le football a ses réalités et il faut les accepter. C'est le travail individuel qui est très nécessaire et c'est le fruit de ma performance d'aujourd'hui. Si Dieu me protège, je marquerai beaucoup de buts avant que la saison ne finisse ».

Au classement, Maniema Union a donc pris la tête avec 49 points glanés en 21 matchs, devant Mazembe (47 points), V.Club (45 points), Lupopo (42 points), et Sanga Balende (42 points). DCMP est sixième avec 34 points, suivi de Rangers (30 points), Don Bosco (29 points), Blessing (29 points). Renaissance du Congo ferme le top 10 du championnat de la Linafoot Ligue avec 25 points.