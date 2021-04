Congo-Brazzaville: Musique - Nouveau single et nouvel album de Lokua Kanza cette année

Mercredi 21 avril, jour de son anniversaire, le chanteur congolais de renommée internationale invite les mélomanes à se rendre sur sa chaîne YouTube lokuakanzaofficiel afin d'y découvrir le morceau intitulé "Y a des jours comme ça."

"Y a des jours comme ça" est le titre du nouveau single de Lokua Kanza et non pas "Tout va bien," comme l'annonce "Est fait" depuis quelques jours dans plusieurs médias locaux. Henry-Noël Mbuta Vokia, l'attaché de presse de l'artiste en RDC, l'a dit et reconfirmé au Courrier de Kinshasa le 17 avril, à quelques petits jours de sa sortie prévue pour le 21 avril. Par ailleurs, l'on tient de Sahutiafrica.net, annonçant fin novembre 2020, le tournage du clip du morceau à venir, que ledit titre est la phrase introductive du single attendu. « "Il y a des jours comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien ", peut-on entendre au début de la chanson », indiquait alors le média en ligne.

Décidé, avec la sortie de l'album "Nkolo" réalisé à partir de Kinshasa en 2010 à donner la primeur à sa terre natale où il était mal connu à cette époque, Lokua Kanza a eu onze ans pour se laisser découvrir par les siens. La brillante idée l'a mené à la palpitante aventure idyllique qui la lie et dure voilà plus d'une décennie avec ses fans du terroir. Et ils sont légion à présent. Ainsi, pas étonnant que pour son prochain album, Moko, la star qui a su marquer brillamment de son talent multiforme l'univers de la world music récidive avec la promotion qu'il entend en faire à la mi-juillet ici même au pays.

Le nouveau single à découvrir sous peu est donc un extrait de "Moko" qui revient à dire « Un » ou « Unité », c'est selon. Connaissant la valeur indéniable du travail artistique de Lokua Kanza qui l'a fait apprécier de par le monde, c'est donc avec hâte que les mélomanes kinois attendent l'opus assurément produit par Nzela productions. Il s'agit de la société de management dont Lokua Kanza est lui-même gérant depuis fin 2018 qui réalise des enregistrements et fait de l'édition musicale. Quant à sa distribution, elle sera assurée par Universal Music Africa. Mais avant, la sortie mondiale de "Y a des jours comme ça" devrait donner un aperçu de la coloration de "Moko" qui contiendra quatorze chansons, nous a dit Henry-Noël Mbuta Vokia. Deux de plus que "Nkolo" dont "Nakozonga", le fameux featuring avec Fally Ipupa compte aujourd'hui parmi les plus connus de Lokua en RDC. Il a, avec le titre à venir, au moins un point commun : son clip est tourné ici au pays. Pour le prochain, Lokua Kanza aurait affirmé : « C'est naturellement que je tourne le clip à Kinshasa. Dans la chanson, je dis quelque part que le soleil brille à Kinshasa », nous rapporte Sahutiafrica.net, présent à son tournage.