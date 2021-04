Maroc: Aux sans-abri, l'INDH offre un toit et bien plus encore

Oued Zem — Le Centre d'hébergement pour sans-abri d'Oued Zem est bien plus qu'une structure d'accueil pour personnes sans domicile. Certes, il offre principalement à ses pensionnaires un toit dont ils ont grand besoin, mais son rôle va au-delà de la simple question du logement.

Plus qu'un refuge pour personnes en situation de précarité, c'est en fait un lieu de vie et d'épanouissement qui donne à ses résidents l'occasion de se reconstruire, de rompre avec l'itinérance et de commencer une nouvelle vie à l'abri des dangers de la rue.

Réalisé en 2019 par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) grâce à un financement d'un million de dirhams, cet établissement d'accueil pour SDF traduit toute l'attention qu'accorde l'INDH à ces individus qui vivent complètement en marge de la société, pour les aider à prendre en main le cours de leur existence loin des pièges du monde de l'errance.

L'accompagnement dont jouissent ses résidents et surtout l'affection et le soutien à profusion qu'il leur apporte afin de les aider à s'en sortir et à quitter définitivement l'univers sombre et cruel de la rue en ont fait une structure sociale d'intégration et d'insertion de premier plan.

Conçu initialement pour héberger une trentaine de personnes sur une superficie de près de 1.000 mètres carrés, le Centre pour sans-abri d'Oued Zem a fait l'objet début 2020 d'importants travaux d'extension et de réhabilitation à la faveur d'un financement de 700.000 dirhams dont une contribution de 600.000 dirhams de la part de l'INDH.

Ainsi, l'établissement s'est vu doter d'un dortoir pour femmes qui porte sa capacité d'accueil totale à plus de 40 bénéficiaires.

Au début, le Centre commence par offrir à chaque nouvel arrivant accueil et orientation.

"Car dans une grande majorité des cas, il suffit de bien orienter les personnes en détresse souhaitant intégrer l'établissement vers les bons organismes de prise en charge pour leur permettre de transcender facilement leurs problèmes", a indiqué le directeur du Centre, Saïd Aamara, dans une déclaration à la MAP.

Grâce à un budget annuel de fonctionnement de 234.000 dirhams dont 150.000 dirhams apportés par l'INDH, le Centre offre aux pensionnaires, des personnes âgées sans famille et aux sans-abri, un toit, un espace de restauration et de détente très convivial, nourriture, vêtements, des structures d'hygiène. Il leur assure également un suivi médical en partenariat avec l'hôpital local ou provincial.

Après l'accueil et l'orientation, place à l'intégration. A ce niveau, le rôle de l'établissement est d'entrer en contact avec les familles où avec les institutions adéquates en vue de l'intégration familiale ou institutionnelle de la personne en question. Parce que le Centre n'est pas habilité à héberger certaines catégories comme les mineurs, les personnes aliénées ou aux besoins spécifiques, les toxicomanes etc.

Géré par l'Association "Al Issaaf" pour la prise en charge des sans-abri sous la tutelle de la Délégation de l'Entraide nationale, le Centre d'accueil d'Oued Zem participe aussi aux "campagnes d'hiver" initiées par les autorités locales pour héberger les sans-abri durant la période du grand froid.

"L'an dernier, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus, l'INDH a accordé à cet établissement à forte vocation sociale un financement supplémentaire de 250.000 dirhams pour qu'il puisse prendre en charge et venir en aide aux sans-abri qui ne souhaitent pas intégrer le Centre", a fait savoir, pour sa part Taïb Khaldoune, chef de service à la Division de l'action sociale à la préfecture de Khouribga.

Aussi, dans le contexte du Covid-19, le Centre a mené une campagne d'assistance à distance au cours de laquelle des repas de rupture du jeûne et S'hour (d'avant l'aube) ont été servis tout au long du mois béni du Ramadan, en dehors des murs de l'établissement, aux sans-abri qui refusent d'être hébergés ou qui ne peuvent être logés au sein de l'établissement pour cause d'addictions ou d'aliénation.

Et pour égayer autant que possible le séjour de ses pensionnaires, le Centre organise avec l'aide d'une assistance sociale et de plusieurs associations locales de la société civile, des activités de divertissement, d'animation sociale et culturelle notamment lors des fêtes religieuses et nationales. Le but à travers ces activités est de créer une ambiance cosy, chaleureuse et bon-enfant au profit des résidents qui sont souvent en mal d'affection et d'amour familial.

Témoin de l'engagement solidaire de l'INDH en faveur des personnes en situation de précarité, le Centre d'hébergement pour sans-abri d'Oued Zem est à bien des égards un important jalon de l'action de l'INDH en faveur des démunis.

C'est un projet à grande utilité sociale qui fait partie des plus grandes et importantes réalisations de l'INDH dans la province de Khouribga.

La mise en place de tels établissements à fort impact social dans les différentes villes du Royaume est vivement souhaitée par tous. Car de par leurs prestations combien vitales, ils participent à créer une réelle valeur ajoutée humaine et sociale.