Ile Maurice: Parlement demain - Toussaint et Côte-d'Or au programme

Cela faisait un moment qu'on n'avait pas entendu 'parler' de lui... Stephan Toussaint, ministre de l'Autonomisation de la jeunesse, des sports et des loisirs, sera interrogé par deux fois à l'Assemblée nationale, demain, mardi 20 avril. Mais la question qui retiendra le plus l'attention est certainement celle qui lui est adressée par le député du Mouvement militant mauricien (MMM), Franco Quirin.

L'élu mauve demandera au ministre si des actions ont été prises pour renforcer la transparence et la responsabilité dans le déboursement des fonds en faveur de la Mauritius Multisports Infrastructure Ltd (MMIL), compagnie chargée de la gestion du complexe multisports de Côte-d'Or. Le député de Beau-Bassin-Petite Rivière base sa question sur les observations faites par le directeur de l'Audit dans son rapport rendu public le 23 mars dernier.

Qui avait notamment fait ressortir que les instructions sur l'administration des subventions gouvernementales n'étaient pas respectées. Il avait aussi écrit : «On 15 January 2021, the MMIL was required to ensure that all documents submitted for disbursement of funds must henceforth be signed by a senior officer and that any revised estimates and cash flow statements should be approved by the board before submission to the Ministry.»

L'autre question au menu du ministre des Sports lui est adressée par la députée du Mouvement socialiste militant (MSM), Subashnee Luchmun Roy. Celle-ci demandera si pendant ce confinement dû à la pandémie de Covid-19, le ministère offre des activités en ligne aux jeunes et aux personnes âgées...