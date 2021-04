Cote d'Ivoire: Ismaël Doukouré - Le jeune franco-ivoirien que toute l'Europe convoite

Ismaël Doukouré est sous le coup de toutes les convoitises. A seulement 17 ans, le jeune défenseur central s'est imposé en Ligue 2 à Valenciennes. Ce qui attire beaucoup de grands d'Europe.

En ligue 2 française, Ismaël Doukouré sort du lot et plusieurs clubs sont en approche et ce depuis un an. La Roma, la Juventus Turin, l'Atalanta, Benfica et le FC Barcelone ont déjà pris contact avec l'entourage du gamin. Mais en dehors des clubs étrangers, ceux de France comme Bordeaux, Saint-Etienne, Reims et Montpellier sont également intéressés selon la Voix du Nord.

Ismaël Doukouré qui a signé son premier contrat professionnel l'été dernier, est lié à Valencienne jusqu'en 2023. Un argument important dans des éventuels négociations avec un autre club.

Le jeune Franco-ivoirien a déjà disputé 14 matchs de championnat et 3 rencontres de Coupe de France. « Il a de grandes qualités dans les duels, il rayonne dans ce jeu-là. Et comme Dayot, il a une mentalité de travail. Ces joueurs adorent s'entraîner, jouer et se développer » confie Olivier Bijotat, responsable du centre de formation valenciennois qui l'a entraîné durant deux saisons.

Le club souhaite le garder mais en cas de négociation sérieuse, il réclamerait 6 millions d'euros.