Sénégal: Trafic de faux médicaments - Abdoulaye Diouf Sarr annonce des sanctions sévères contre les coupables

Réagissant à la saisie, la semaine dernière, d'une grande quantité de médicaments, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a qualifié d'acte criminel la vente de faux médicaments non sans annoncer des sanctions sévères contre les personnes coupables de ce trafic illicite.

« L'utilisation de faux médicaments relève d'un comportement criminel de la part de ceux qui le font et ce que je peux vous dire et qui est certain, c'est que toutes les conséquences seront tirées et s'il a lieu de sanctionner, nous le ferons en toute responsabilité », a-t-il fait savoir en marge du séminaire organisé, ce week-end, par la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Selon lui, « la convention médicrime est déjà ratifiée au Sénégal, c'est pourquoi, le traitement de ce dossier sera un traitement d'une rigueur sans faille ».

Il ajoute que le médicament occupe une place importante dans notre système de santé. « Ce que nous pouvons dire c'est que, quelle que soit l'issue, ceux qui sont à l'origine de ce crime, verront en réalité les conséquences des actes posés », a-t-il plaidé.

Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr a rassuré les sceptiques sur cette affaire estimant que « nous suivons la situation avec rigueur. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront identifiées et sanctionnées sévèrement à la hauteur de leurs actes. On ne badine pas sur ça. Même si les personnes arrêtées pour cette affaire sont toujours en garde à vue, l'affaire sera en instruction et l'enquête sera menée jusqu'au bout ».