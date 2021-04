Sénégal: Youssou Diallo - «Le budget alloué aux étudiants dépasse celui pour le fonctionnement de l'Ucad»

Le président du Club Sénégal émergent, Youssou Diallo, a révélé que le montant alloué au paiement des bourses et aides des étudiants dépasse de plus de 20 milliards de FCfa le budget de l'Université et le celui du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) réunis.

« Savez-vous qu'aujourd'hui, rien que les bourses, les aides, les soutiens aux mémoires, les soutiens aux thèses, les trousseaux de l'ensemble des étudiants de Dakar, de Saint-Louis, etc., plus ceux qui sont à l'extérieur, ça fait 70 milliards de francs Cfa. C'est plus que le budget de l'université de Dakar, 49 milliards Fcfa, et le budget du Coud. C'est extraordinaire », a-t-il fait savoir sur le plateau de « Point de vue » sur la Rts.

En d'autres termes, « on paie en bourses et en aides plus qu'on ne dépense pour payer les enseignants, pour faire fonctionner les universités et payer le personnel ». Ce qui « n'est pas rationnel », à ses yeux.

Car, une université qui remplit pleinement sa vocation, selon lui, passe inéluctablement par la création de ce qu'il appelle des « collèges universitaires » beaucoup plus gérables, aussi bien sur le plan des effectifs que sur le plan pédagogique et social.