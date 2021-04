Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Le fabuleux début de saison de l'Afad

L'Afad se rapproche doucement de la super division, la deuxième phase du championnat national de Côte d'Ivoire. Après 5 journées, l'équipe du Plateau a fait le plein. 15 points pris sur les 15 possibles en cinq matches.

Jamais l'équipe n'avait réussi un tel parcours en 11 saisons dans l'élite du football ivoirien. Certes l'équipe a habitué ses supporters à d'excellents débuts de saison mais elle n'avait pas encore réussi cinq succès d'affilée comme c'est le cas.

La saison dernière, les Afadistes n'étaient pas loin de ce record, mais avaient concédé une défaite contre l'Asec Mimosas (0-1) lors de la 2e journée.

Avec 9 points d'avance sur leurs poursuivants directs que sont le Fc San Pedro, l'Asi d'Abengourou et l'Usc Bassam, qui totalisent six points chacun, Coulibaly Topio et ses coéquipiers ne sont pas loin de leur premier objectif de la saison : disputer la super division. Une équipe de l'Afad qui, en cinq matches, est passée presque par toutes les émotions dans ses prestations.

Si l'équipe sait faire peur en arrachant la victoire dans les tout derniers instants de la rencontre lors de la 5e journée, elle sait également l'emporter avec panache comme face au Sporting club de Gagnoa, au stade Biaka Boda.

Le plus dur reste cependant à faire pour les joueurs d'Alain Gnonsian, se maintenir au sommet. L'équipe n'est pas réputée finir en beauté les saisons après un début de saison tonitruant.

Le Racing relâche la pression sur l'Asec

Dans la poule B, les équipes de tête ont soufflé le chaud et le froid lors de la 6e journée. L'Asec et le Racing ont souffert respectivement face à Tanda et Bouaké. Si les Mimos ont réussi à prendre les 3 points dans les dernières minutes, le Racing a, lui, frôlé la défaite face à Bouaké.

Les joueurs du coach Diabaté Bassiriki ont pris un point dans les derniers instants contre l'équipe du président Diabaté Issa. Un résultat non sans conséquence pour les champions de Côte d'Ivoire qui lâchent légèrement la lutte pour la première place avec les Mimos. Désormais 5 points séparent les deux clubs avec un match en moins pour le Racing.

Les deux clubs s'affichent cependant comme les grands favoris pour les deux places qualificatives pour la super division, dans ce groupe.