Angola: La coopération entre le pays et le Portugal débatue à Benguela

Benguela — Le renforcement de la coopération, dans divers domaines, entre l'Angola et le Portugal était en cours d'analyse ce lundi, lors d'une rencontre entre le gouverneur de Benguela, Luís Nunes, et la secrétaire d'État aux Communautés portugaises, Berta Nunes.

À la fin de la réunion, Berta Nunes a déclaré à la presse qu'elle visait à renforcer les liens déjà existants et à échanger des idées sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation, de l'assainissement de base et d'autres domaines importants pour le développement du pays et, en particulier, de la province de Benguela.

Berta Nunes a informé que ces domaines étaient importants dans la coopération entre les deux pays. Bien que le Portugal coopère avec plusieurs pays au niveau de la CPLP, la coopération avec l'Angola est encore plus solide et devrait continuer à être renforcée, a-t-elle ajouté.

La secrétaire d'État portugaise a réaffirmé que les deux pays travaillaient à un accord de facilitation des visas au niveau de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et au niveau bilatéral.

Berta Nunes, qui a également visité le consulat général du Portugal à Benguela, a déclaré que l'intention était d'améliorer le service dans cette institution, en mettant l'accent sur la qualité et la rapidité de ses services.

"Nous continuerons à travailler pour améliorer le service non seulement aux citoyens portugais, mais aussi aux Angolais lorsqu'ils sollicitent les services de notre consulat", a-t-elle conclu.

Berta Nunes est en Angola pour une visite de travail de cinq jours et a assisté, samedi dernier, à l'inauguration du consulat honoraire du Portugal dans la ville de Lubango, province de Huíla.

L'ambassadeur du Portugal en Angola, Pedro Pessoa et Costa, a déclaré que la province de Benguela bénéficiait d'une attention particulière, car elle abritait une communauté portugaise importante, étant la deuxième plus nombreuse d'Angola, après Luanda.

"Nous constatons qu'ici à Benguela il y a aussi une grande opportunité d'affaires et de partenariats entre Angolais et Portugais, dans le cadre de la diversification de l'économie", a-t-il affirmé.

Selon lui, il est nécessaire que les autres provinces créent les conditions pour attirer des investissements, comme la sécurité juridique pour les entreprises, afin que plus d'investisseurs portugais puissent entrer sur le marché angolais.

L'Angola accueille désormais plus de 120 000 citoyens portugais et le Portugal plus de 20 000 Angolais.

L'Angola et le Portugal coopèrent dans plusieurs domaines, tels que l'administration locale, la formation technique et professionnelle et la coopération institutionnelle, la sécurité et l'ordre intérieur, la formation du personnel du secteur maritime et portuaire.

La province de Benguela, située dans la région du centre-ouest du pays, a une population estimée à 2,6 millions d'habitants et une superficie totale de 39 826 083 mètres carrés, occupant 3,19% du territoire national.

Elle abrite le deuxième plus grand parc industriel du pays, après Luanda, avec un accent sur l'industrie alimentaire, légère, lourde et de transformation, qui comprend le sucre, l'alcool, le poisson, la farine de maïs, l'alimentation animale, les boissons alcoolisées., fermentées et les spiritueux, les textiles et l'habillement, le bois, les meubles, la construction et la réparation navales, le ciment, entre autres.

La province possède le port de Lobito et les chemins de fer de Benguela, qui forment le célèbre Corridor de Lobito, l'un des projets de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dans le cadre de l'intégration et du développement régional.