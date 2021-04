Congo-Brazzaville: Football - Etranger - Des Congolais buteurs le week-end

Des internationaux congolais ont été buteurs au cours du week-end dans leurs clubs respectifs en Europe et au Maghreb.

En Ligue 1 française, le meneur de jeu Gaël Kakuta a marqué sur penalty le but de l'égalisation de Lens à la 72e minute sur la pelouse de Brest le 18 avril. Selon les stats, Gaël Kakuta a disputé 32 matchs cette saison avec le club lensois et inscrit 12 buts et 5 passes décisives. Lens est cinquième de la Ligue 1 avec 53 points.

Sociétaire de Lausanne FC en Suisse depuis le mercato d'hiver dernier, l'attaquant Jonathan Bolingi Mpangi a participé à la victoire de son équipe contre Vaduz. Mené au score, Lausanne l'a remporté grâce au but de la victoire de l'ancien attaquant de Mazembe à la 58e minute. Il a été déjà passeur décisive pour l'égalisation. C'est son deuxième but de la saison en 9 matchs joués sous les couleurs de Lausanne qui est 4e au classement de la D1 Suisse avec 40 points.

Yannick Bolasie a été, pour sa part, buteur pour Middlesbrough battu cependant à domicile par Queens Park Rangers par un but à deux en match de la 42e journée de la Championship, la D2 anglaise. Bolasie a marqué à la 28e minute sur une passe décisive de son coéquipier en sélection de la RDC, Neeskens Kebano. C'est le deuxième but de Bolasie. Notons aussi que l'attaquant international Britt Assombalonga (qui traverse un passage à vide cette saison) a fait son apparition sur l'aire de jeu en deuxième période, à la place de Bolasie dans les rangs de Middlesbrough, ainsi que le binational Marc Bola, aligné dès le départ. Middlesbrough est 10e au classement avec 57 points et voit sa place au Play Off pour monter en Premier Leauge menacée à 4 journées de la fin du championnat.

Ben Malango est sur un autre nuage au Raja de Casablanca depuis peu. Il a été auteur d'un doublé (49e et 88e minutes) lors de la victoire de son club sur le terrain de Moghreb Tétouan par trois buts à deux. C'était dans un match de la 12e journée de la D1 marocaine. Il compte 7 buts en championnat et 11 buts toutes compétitions confondues. Notons que son coéquipier en club et sélection, Fabrice Ngoma Luamba, était titulaire lors de cette rencontre contre Moghreb Tétouan. La victoire intervient après la défaite du match précédent face à son éternel rival, le Wydad de Casablanca (0-2). Raja occupe la deuxième position au classement avec 22 points.

Un autre buteur congolais le dimanche dernier, c'est Jackson Muleka qui prend progressivement son trou au Standard de Liège en Belgique depuis son retour des blessures. L'ancien buteur de Mazembe a inscrit l'un des trois buts des Rouches contre Beerschot à la 34e et dernière journée de la Pro League, la D1 belge. C'était son quatrième but de la saison, pour une victoire qui permet au Standard de Liège de se qualifier pour les Plays-Off pour la course à des places européennes.