Maroc: L'Université Ibn Zohr d'Agadir s ' engage à promouvoir les sports nautiques

Des conventions de partenariat et de collaboration ont été signées, vendredi à Agadir, entre l'université Ibn-Zohr d'Agadir et trois fédérations de sports nautiques.

Il s'agit d'une convention entre l'Ecole nationale de commerce et gestion (ENCG) relevant de l'Université Ibn Zohr et l'Association marocaine de jet ski à Agadir affiliée à la Fédération Royale Marocaine de motonautique, ainsi que d'un accord paraphé par le président de l'Université Ibn zohr et le président de la Fédération Royale marocaine de canoë kayak.

Il est question, également, d'une convention signée entre l'Université Ibn Zohr et la Fédération Royale marocaine de plongée et activités subaquatiques. En vertu de ces conventions, les parties s'engagent à mettre en place des programmes communs visant la promotion de ces disciplines sportives, et le développement de l'élément humain à travers la promotion des activités sportives.

Ces accords visent la formation de cadres pour promouvoir ces pratiques sportives, l'accompagnement de talents en herbe et la mise en place de programmes et d'activités sportives au profit des cadres, des enseignants et des fonctionnaires de l'université.