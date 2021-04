Maroc: Le FMI félicite le Maroc pour les progrès réalisés en matière de vaccination

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a félicité le Maroc pour les progrès réalisés en matière de vaccination, ainsi que sa stratégie anticipative d'atténuation des effets de la crise sanitaire et de relance économique.

Lors d'une réunion virtuelle, tenue vendredi, avec Mohamed Benchaaboun, ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, et Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank AlMaghrib (BAM), Mme Georgieva a souligné l'engagement du FMI et de la communauté financière internationale à soutenir les pays en développement dans leurs efforts pour accélérer la reprise et la transformation économique et renforcer la résilience aux chocs futurs, indique un communiqué du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration.

A l'occasion de cette rencontre, initiée en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale (BM) et du FMI, qui se sont déroulées virtuellement du 9 au 11 avril 2021, Kristalina Georgieva a appelé le Royaume à poursuivre ses programmes de réformes et tirer profit des nouvelles opportunités qui se présentent notamment dans les domaines climatiques et de digitalisation.

Pour sa part, Mohamed Benchaaboun a présenté les principales mesures de riposte adoptées par le Maroc, à travers notamment la mise en place du Fonds Covid-19, ajoute la même source. Il a également exposé les chantiers prioritaires de réformes engagés par le Maroc, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, en particulier le plan de relance post-Covid, la réforme du secteur public et le programme de généralisation de la protection sociale. Le ministre a, par ailleurs, salué le management du FMI pour les initiatives lancées afin d'atténuer les effets négatifs de la crise de Covid-19.

Dans ce cadre, il a invité le FMI, de par son positionnement de référence au sein de l'architecture financière mondiale, à mettre en place des initiatives dédiées aux pays à revenu intermédiaire, dont le Maroc, afin de répondre à leurs besoins spécifiques dans le contexte de la crise actuelle.

De son côté, Abdellatif Jouahri a salué le travail accompli par le FMI durant cette période de crise sous le leadership de Kristalina Georgieva, et remercié le FMI pour l'appui technique et financier apporté au Maroc notamment à travers la LPL, fait savoir le communiqué. Le wali de la banque centrale a également mis en relief les engagements du Royaume et les progrès réalisés dans d'autres secteurs prioritaires notamment la finance verte, les partenariats public-privé, l'inclusion financière et la digitalisation. Au terme de cette réunion, les deux parties ont réaffirmé leur engagement et leur volonté commune pour renforcer davantage les relations de coopération entre le Maroc et le FMI et pour réussir l'organisation des assemblées annuelles de la BM et du FMI, prévues à Marrakech, en octobre 2022, conclut le communiqué.