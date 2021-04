Gabon: Séminaire stratégique sur la certification forestière

Libreville, le 19 avril 2021- Le Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer et de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des terres et le Forest Stewardship Council (FSC) ont conjointement organisé ce samedi un séminaire stratégique sur la certification forestière FSC à l'intention des cadres de l'administration forestière gabonaise. Les travaux dudit séminaire ont été lancés par le Secrétaire général du ministère en charge des Forêts, M. Michel Ngueba Koumba.

Ont pris part à cet évènement l'ensemble des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints de l'Administration des Eaux & Forêts, notamment ceux de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (A.N.P.N), de l'Agence d'Exécution des Activités de la Filière Forêt-Bois (A.E.A.F.F.B), de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts (E.N.E.F), du Centre National la Recherche Scientifique et Technologique (C.N.R.S) et de l'Agence Gabonaise d'Etudes et d'Observations Spatiales (A.G.E.O.S).

L'objectif dudit séminaire était de développer une compréhension partagée en matière de certification FSC et de réitérer le rôle clé que les différentes directions de l'administration forestière sont appelées à jouer pour réaliser efficacement l'ambition du gouvernement gabonais de certifier toutes les concessions forestières du pays.

Organisé sur une journée, le séminaire a permis aux participants d'échanger intensément sur le système de certification FSC, ses avantages par rapport aux ambitions environnementales, sociales voire économiques du Gabon et en lien avec le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) de l'économie.

Les participants ont été initiés au système et à l'approche des audits de certification qui garantissent l'indépendance, la transparence et la crédibilité du système de certification. Les questions pratiques telles que celles liées au renforcement des capacités et au développement des compétences nationales en vue de mieux répondre aux défis de la certification généralisée ont été abordées. Au terme de ce séminaire stratégique, les participants ont acquis une meilleure compréhension des enjeux liés au système de certification FSC ainsi que ses avantages.

Pour rappel, le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris la décision de généraliser la gestion durable des forêts du Gabon, selon la norme du Forest Stewardship Council (FSC) à l'horizon 2022. La généralisation de la certification FSC constitue la norme la plus rigoureuse et offre de nombreux avantages tels que la création d'emplois, l'attractivité des chaînes de valeurs vis-à-vis du bois, et l'amélioration de l'accès des produits forestiers certifiés « made in Gabon » dans les marchés de référence.