Madagascar: Ils ont fait le buzz - La ruée des guérisseurs de la Covid

Après l'épisode ED1 et ses rocambolesques évolutions populaires et politiques, des « soi-disant » spécialistes de la tradi-thérapie écument désormais les réseaux sociaux.

Cela, dans la vente de différents remèdes et élixirs capables de guérir et de prévenir de la Covid-19. Chacun sa stratégie, le marketing le plus en vogue reste l'utilisation des témoignages des clients et des clientes. Le vendeur/guérisseur prend « en photo » les messages privés de ses consommateurs et consommatrices, dans les clichés ces derniers le remercient de toute leur âme car les produits sont d'une rare efficacité. Il les publie ensuite sur son propre compte « facebook ».

Là où cette technique de vente laisse un peu songeur, c'est que le publicateur peut demander à n'importe qui, cousine, amie, collègue, etc de témoigner. De plus, créer un compte sur les réseaux sociaux est maintenant donné au premier venu. Il y a aussi le marketing d'influence, rien de mieux pour gage d'assurance que le témoignage d'une célébrité. Dans la perception collective, c'est une preuve plus tangible qu'une preuve dans un rapport scientifique qu'il faudrait savoir lire et décortiquer. Ce raccourci est tout simplement une technique de vente, quel que soit le potentiel du produit.

Jusqu'à maintenant, c'est Edmond Rakotomalala qui est resté hors de toute cette « mascarade » numérique. Le professeur se contente du bon vieux bouche à oreille. Qui ensuite, après les réactions des autorités sanitaires, s'est tourné en « buzz » sur Internet. Tous et toutes derrière le docteur, c'était le maître-mot des facebookeurs et facebookeuses de Madagascar. Le monsieur, au visage poupin, le vocabulaire campagnard et une tenue vestimentaire sans aucun signe d'ostentation a réussi un exploit inattendu. Digne de confiance. Il n'est pas venu aux réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux qui sont venus à lui.